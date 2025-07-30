Psikolojik korku oyunları arasında yer alan Silent Still 2, oyunculara uyku felcinin korkutuculuğunu sanal ortamda sunuyor.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Silent Still 2, uyku felcini konu alan bir psikolojik korku oyunudur. Uyku ve uyanıklık arasında gelip gittiğiniz bu hikayede, kesinlikle gerilecek ve eğleneceksiniz. Sadece korkutmak değil, aynı zamanda merak ettirmek de bir korku oyunu için önemlidir. Silent Still 2, işte tam da bunu yapıyor.

Uyanıkken hareket edemiyorsunuz. Sadece gözlerinizi oynatabiliyor ve uyku mu yoksa uyanıklık mı olduğunu anlayamıyorsunuz. Çeşitli senaryoları bir arada toplayan bu oyunda, karanlık odalarda ilerleyin ve sırları çözmeye çalışın.

Sadece 40-60 dakikalık bir oynanış süresi vaat eden Silent Still 2, bu süre içerisine mükemmel bir hikaye koyuyor. Hikaye açısından mükemmel tasarlanan Silent Still 2, grafik ve atmosfer tarafında da oyuncuları tatmin etmektedir. Oldukça korkutucu olan sahneler, gerilimli animasyonlar ve seslerle birlikte zorlu bir 60 dakika yaşayacaksınız.

Silent Still 2 İndir

Neredeyse çoğu insan yaşantısında uyku felci yaşamıştır. Travmatik bir hikaye örgüsüyle karşımıza çıkan Silent Still 2, bu deneyimi sanal ortama taşıyor. Sizi bir yaratığın izlediğini mi düşünüyorsunuz? her şeyi tam olarak bilemez ve hep farklı ortamlarda uyanırsınız.

Siz de Silent Still 2 indirin ve hem hikaye hem de atmosfer açısından mükemmel bir korku deneyimi yaşayın!

Silent Still 2 Sistem Gereksinimleri