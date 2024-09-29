Alışveriş arabalarıyla yarıştığınız Slackers - Carts of Glory oyununda, mağaza kapanmadan bitiş çizgisine ulaşmalısınız.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Slackers - Carts of Glory, oyunculara alışveriş sepetinde bir yarış deneyimi sunuyor. Eğlenceli bir temada karşımıza çıkan bu yapımda, arkadaşlarınızla birlikte kaos dolu yarışlara katılabilir ve akrobatik hareketleri eşsiz parkurlarda deneyimleyebilirsiniz.

Tek başınıza veya arkadaşlarınızla Slackers'ı oynayabilirsiniz. 16 farklı parkurda çılgınca hareketler yapın, hızlanın ve mağaza kapanmadan önce bitiş çizgisinde olun.

Amacınız; kapanmakta olan bir süpermarkete alışveriş arabalarınızla yetişmektir. Tabii ki bunu en hızlı yapan yarışın da galibi olacaktır.

Slackers - Carts of Glory İndir

Üç arkadaşa kadar online bir şekilde oynayabilirsiniz. Enerjinizi atmak ve mükemmel bir şekilde eğlenmek istiyorsanız, Slackers - Carts of Glory en iyi çözüm olacaktır. Hem tür açısından hem de içerisinde barındırdığı kontroller açısından farklı bir deneyim yaşayacaksınız.

Bu alışveriş arabasında; fren, motor, emniyet kemeri ve direksiyon bulunmuyor. Canavar alışveriş sepetini en iyi dizginleyen yarışı kazanır!

Siz de Slackers - Carts of Glory indirin ve mağaza kapanmadan alışveriş sepetlerini en hızlı şekilde ulaştırın.

Slackers - Carts of Glory Sistem Gereksinimleri