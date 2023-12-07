SMS Engelleme - Junkman, kullanıcılara istenmeyen SMS'lerini kolayca engellemesine olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Telefonunuza gelen istenmeyen mesajlardan kurtulmak istiyorsanız, SMS Engelleme - Junkman uygulamasını indirin ve en hızlı şekilde çözüme ulaşın. Android'de ödül almış olan bu SMS engelleme uygulaması, kullanıcılara birçok filtreleme özelliği sunuyor. Bu sayede istenmeyen mesajları engelleyerek, artık telefonunuza gelmesini engelleyebilirsiniz.

Günde milyonlarca kişi, yasa dışı bahis sitelerinin gönderdiği mesajlarla rahatsız edilmektedir. Eğer siz de bunlara maruz kaldıysanız, otomatik spam filtresi sayesinde nihai çözüme ulaşabilirsiniz. Sadece yasa dışı siteleri ve farklı reklamları engellemekle kalmayıp, cep numarası, gönderen başlığı, anahtar sözcüğü ve daha birçok filtreyle istediğiniz kişiyi engelleyebilirsiniz.

Size gelen mesajların içeriğindeki sözcükleri dahi engelleyebildiğiniz bu uygulamada, premium üyelik alarak daha fazla özelliğe sahip olabilirsiniz.

SMS Engelleme - Junkman İndir

SMS Engelleme - Junkman, sadece mesajları engellemek ve silmekle kalmayıp, mesajlarınızı kopyalama olmadan yedekler ve geri yükler. Değerli mesajlarınızı çevrimiçi olarak Google Drive'ınıza yedekleyin ve koruyun. Günlük, haftalık ve aylık olarak otomatik yedekleme emri vererek, yedeklemelerinizi otomatikleştirebilirsiniz.

Temiz ve basit bir arayüze sahip olan Junkman, kullanıcılara daha rahat bir deneyim sunuyor. İşlemlerinizi daha kolay halledebilir ve temaları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Siz de istenmeyen mesajlarınızı engellemek istiyorsanız, SMS Engelleme - Junkman indirin ve bilinmeyen mesajları engelleyin.

SMS Engelleme - Junkman Özellikleri