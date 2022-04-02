Soccer Manager 2021
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,523
- Üretici Soccer Manager Ltd
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Soccer Manager 2021, PC ve mobilde popüler futbol menajerlik oyunları arasında. Üstelik oynaması ücretsiz ve Türkçe!
Soccer Manager 2021, ücretsiz indirilip oynanabilir olması ve Türkçe arayüze sahip olmasıyla oyuncuların ilgisini çeken futbol menajerlik oyunu. Mobilde (Android ve iOS) en çok yüklenen futbol menajerlik oyunlarından Soccer Manager 2021, PC platformuna Steam üzerinden giriş yapıyor. Bilgisayarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz Türkçe futbol menajerliği oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. Sürükleyici oynanışı ile oyunculara gerçekçi bir menajerlik deneyimi sunan Soccer Manager 2021, hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.
Yayınlandığı ilk günden bu yana başarılı gidişatına kaldığı yerden devam eden oyun, aldığı güncellemeler ile de oyuncularına sürekli yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Alanında en iyilerden bir tanesi olan başarılı yapımda kulübümüzü seçecek ve birbirinden zorlu maçlar neticesinde şampiyon olarak kupayı kaldırmaya çalışacağız.
Soccer Manager 2021 Özellikleri
- Android, iOS ve Windows sürümler,
- Gerçekçi bir menajerlik deneyimi,
- Detaylı analizler,
- Ücretsiz oynanış,
- Düzenli güncellemeler,
- Türkçe dil desteği,
Soccer Manager 2021 İndir
Soccer Manager 2021’de dünyanın dört bir yanından 33 ülkeden 800’den fazla takımdan birini seçip yıldız kadronuzu oluşturuyor ve yönetiyorsunuz. Futbol menajeri olarak kulübünüzü tüm yönleriyle kontrol ediyorsunuz. Antrenmanları planlamak, kulüp tesislerini geliştirmek, transfer sezonunda yeni oyuncu arayışına çıkmak, en iyi kadroyu ayarlamak, forma numaralarını belirlemek ve daha pek çok iş sizi bekliyor.
Gerçeğe yakın üç boyutlu grafikler, çekişmeli lig ve kupa mücadeleleri ile kendisine çeken Soccer Manager 2021 şu yeniliklerle oyuncuları karşılıyor:
- 33 ülkeden 800’ün üzerinde yönetilebilir kulüp
- 3 boyutlu animasyonlarla futbol stadyumu ve tesis inşası
- Kapsamlı transfer sezonu
- Takım antrenmanlarını yönetme, her maç öncesi diziliş ve kadroyu ayarlama
- Gerçekçi 3 boyutlu simülasyonla maçları izleme
- Maç sırasında ve bitiminde detaylı istatistikler
- Yönetim kurulu, oyuncular, hatta taraftarların tavrı üzerinde etkili kararlar alma
Soccer Manager 2021 Sistem Gereksinimleri
Soccer Manager 2021 oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar sistem gereksinimleri altında verilmiştir:
Sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: 1 GHz veya daha üstü
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Shader Model 3.0 uyumlu kart
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Soccer Manager 2021
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,262
- Üretici Soccer Manager Ltd
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Soccer Manager 2021 Android İndir: Soccer Manager 2021, mobilde en çok indirilip oynanan Türkçe ve ücretsiz futbol menajerlik oyunu
Soccer Manager 2021 en iyi futbol menajerlik oyunları arasında. Soccer Manager 2021 (Android), ücretsiz indirilebilmesi ve Türkçe dilde oynanabilir olmasıyla öne çıkan popüler futbol menajerlik oyunu. Hemen Soccer Manager 2021’i indirin, en iyi futbol menajerleri arasına katılın! Soccer Manager 2021’de 33 ülkeden 800’den fazla takım yönetilmeyi bekliyor.
Mobil platformda en iyi futbol menajerlik oyunları arasında olan Soccer Manager’ın yeni sezonunda da bir futbol takımını alıp zirveye çıkarmak için uğraş veriyor, menajerlik becerilerinizi en iyilere karşı sınıyor veya küme düşmek üzere olan takımı başarıya ulaştırmak için çabalıyorsunuz. Futbol menajeri olarak kulübünüzün kontrolü tamamen sizin elinizde. Antrenmanları planlama, kulüp tesislerini geliştirme, transferleri gerçekleştirme, kadroyu ayarlama, forma numaralarını belirleme, taktikleri belirleme, görevlerinizin arasında.
Yeni sezonda maçlar hiç olmadığı kadar gerçekçi. Soccer Manager 2021, gerçekçi üç boyutlu grafikler, çekişmeli lig ve kupalar, detaylı futbol oyun ekonomisine yer veriyor.
Soccer Manager 2021 Android Futbol Menajerlik Oyunu İndir
- 33 ülkeden 800’den fazla kulüp arasından seçim yapın.
- Üç boyutlu animasyonlarla futbol stadyumu ve tesisleri geliştirin.
- Kulüp tesislerinde en yetenekli oyuncuları geliştirin.
- Gelecek tekliflerle menajerlik kariyerinizde ilerleyin.
- Futbol yıldızlarını alın satın.
- Yeni yetenekleri keşfedin ve yıldızları takımınıza katın.
- Takımınızın antrenmanlarını yönetin.
- Rüya takımınızı kurun ve her maç öncesi diziliş ve kadroyu belirleyin.
- Maçları gerçekçi üç boyutlu simülasyonla izleyin.
- Maç sırasında taktik değişikliği yaparak rakibinizi şaşırtın.
- Maç esnasında ve bitiminde detaylı istatistiklerle takımınızın performansını analiz edin.
- Aldığınız kararların yönetim kurulu, oyuncular ve hatta taraftarlar üzerinde etkisi olacak.
Soccer Manager 2021
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 149
- DOSYA BOYUTU 505.20 MB
- Üretici Soccer Manager Ltd
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Soccer Manager 2021 iOS İndir: En iyi futbol menajerlik oyununda yeni sezon başladı. Hemen Soccer Manager 2021 indirin, oynayın.
Futbol menajerlik oyunları arasında en iyisi olan Soccer Manager’da 2021 sezonu başladı. Gerçekçi üç boyutlu grafikler, kapsamlı takım yönetimi, gerçek maç günü deneyimi, stadyum ve tesis inşa etme ve daha fazlası ile Soccer Manager 2021, mobildeki en iyi futbol menajerlik oyunu. Üstelik Türkçe dil desteğiyle geliyor ve App Store’da da ücretsiz! Hemen Soccer Manager 2021’i iPhone/iPad cihazınıza indirin, en iyi futbol menajerleri arasında mücadeleye başlayın.
Soccer Manager 2021, 33 ülkeden 800’den fazl takımın başına geçmenize olanak tanıyor. Bir futbol menajerinin görevleri neyse oyunda da onları yapıyorsunuz. Takımınızın antrenmanlarını planlıyor, kulüp tesislerini geliştiriyor, takımınıza güç verecek yeni yetenekler keşfediyor ve yıldızları katıyor, kadro ve taktiklerinizi belirliyor (maç sırasında da kolayca müdahalede bulunabiliyorsunuz) hangi oyuncunun hangi forma numarasıyla oynayacağını seçiyorsunuz. Aldığınız kararlar sadece oyuncularınız ve yönetim kurulunu etkilemiyor, taraftarların tavrı üzerinde de etkisi oluyor.
Soccer Manager 2021’de maçlar her zamankinden daha gerçekçi oynanıyor. Grafiklerin üç boyutlu ve yüksek kalitede olmasının yanında oyun çekişmeli lig ve kupa mücadelelerine, ayrıntılı futbol oyun ekonomosine yer veriyor. Soccer Manager 2021’i indirin ve menajerlik oyununda başarıya ulaşın!
Soccer Manager 2021 iOS (iPhone/iPad) Futbol Menajerlik Oyunu İndir
- Gerçekçi maç günü deneyimi
- 33 ülkeden bir futbol kulübünü yönetin.
- Futbol kulübünüzü geliştirin.
- Dünya standartlarında bir stadyum inşa edin.
- Teknik direktör tarzınızı seçin.
- Zekanızla rakiplerinizi alt edin.
- Futbol tarihine geçin.