Soccer Superstar APK, sürükle bırak kontrol mekaniğini oyunculara sunan bir Android futbol oyunudur.

Berkcan Aktürk - 14 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Freestyle Soccer tarafından geliştirilen Soccer Superstar APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz çevrimdışı futbol oyunları arasında yer alıyor. Dikey kamera modunda karşımıza çıkan bu oyunda, parmağınızı sürükleyerek pas verebilir ve aynı şekilde şut çekebilirsiniz.

90 dakikalık bir futbol maçını oynamak yerine sadece belirli pozisyonları deneyimleyeceksiniz. Bu kısa süreli pozisyonlar, kimi zaman serbest vuruş kimi zaman ise oyunu sizin kuracağınız bir atak olarak sunulmaktadır.

Öğrenmesi oldukça basit olan kontroller sayesinde eğlenceye hemen başlayabilir, pozisyonları ustalıkla oynayabilir ve gerçekçi fizik ile birlikte topu istediğiniz her yere atabilirsiniz. Soccer Superstar APK'nın sürükle bırak mekaniği, oyunculara sadece basit düz paslar sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kavisli şutlar ve paslar atmanıza da olanak sağlıyor.

Soccer Superstar APK İndir

İnternet gerektirmeden oynayabileceğiniz Soccer Superstar APK, oyunculara haftalık turnuvalar sunuyor. Lig sıralamasında üstlere çıkabilir, haftalık turnuvalarda kendinizi kanıtlayabilir ve Android cihazlarınızda sürükleyici futbol deneyimi yaşayabilirsiniz.

Siz de Soccer Superstar APK indirin ve maç içerisindeki pozisyonlarda takımınızın kahramanı olmaya çalışın!

Soccer Superstar Oyunu Özellikleri