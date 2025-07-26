Sony LIV APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz film, dizi ve TV izleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dizi, film ve TV şovlarını bir araya getiren Sony LIV APK, kullanıcılara her türden farklı içerikler sunuyor. Spor müsabakalarından dizilere, filmlerden belgesellere kadar her şeyi izleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra eğlenceli TV şovları da sizi bekliyor!

Sony LIV Mobile APK, Hintçe özel içeriklerle de karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla Hint içerikleriye ilerleyen bu uygulama, aynı zamanda Türkçe içeriklere de yer vermektedir. Az da olsa bazı filmleri ve dizileri Türkçe izleyebilirsiniz.

Aksiyon, korku, komedi, dram, gerilim ve daha birçok türden dizi, film ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Kapsamlı dublaj ve altyazı seçenekleri sayesinde Tamil, Telugu, Kannada ve Malayalam dillerinde bile film izleyebilirsiniz. Tabii bazı içeriklerde Türkçe seçeceğinin bulunduğunu söylemekte fayda var.

Sony LIV APK İndir

Dizi, film ve TV şovlarından bahsettiğimize göre artık en önemli içerik türlerinden biri olan spor etkinliklerine geçebiliriz. Futbol, tenis, yarış, boks, kriket ve daha birçok farklı spor dalının müsabakalarını canlı seyredebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden UFC maçlarına kadar neredeyse tüm spor etkinliklerini izleyebilirsiniz.

Eğer siz de kapsamlı bir eğlence uygulaması arıyorsanız, Sony LIV APK indirin ve binlerce farklı içeriği aynı uygulama üzerinde deneyimleyin!

Sony LIV Uygulaması Özellikleri