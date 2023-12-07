Güzel grafiklerle karşımıza çıkan SOULS APK, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji kart oyunudur.

Berkcan Aktürk - 20 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz rol yapma oyunları arasında yer alan SOULS APK, sanatsal grafikleri ve maceralarıyla karşımıza çıkıyor. Parçalanmış bir eski kıtada, artık tamamen karanlık güçlerin sözü geçiyor. Bunu değiştirmek sizin ve oyunda size yardım decek olan karakterlerin elindedir.

Destansı maceraya tamamen dalmanız için tasarlanan bu yepyeni dünyada, farklı düşmanlarla savaşmalı ve dünyayı kurtarmalısınız. Oyundaki savaşlar karo tabanlıdır ve strateji becerisi yüksektir. Bu nedenle kahramanlarınızı iyi seçmeli ve becerilerinizi iyi kullanmalısınız.

SOULS APK İndir

Dünyayı kurtarmak için çıktığınız bu maceralı yolda birçok engelle karşılaşacaksınız. Sizi hangi gizli sürprizlerin beklediğini görmek için SOULS APK indirin ve kahraman olmak için dünyayı keşfedin.

Mobil cihazlarınızda oynayabildiğiniz bu oyun, çeşitli sanat stillerini içerisinde barındırıyor. Görsellik açısından oyunculara iyi şeyler sunan SOULS, oynanış bakımından isteneni veremiyor. Oyun bir platform görününlü kart oyunu olması bakımından oyuncular tarafından çok fazla eksi bir geri dönüş alıyor. Eğer strateji kart oyunlarından zevk alıyorsanız denemenizi öneririm.