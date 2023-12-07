Soulstone Survivors ile mermi cehennemi içerisinde hayatta kalmaya çalışın. Üzerinize akın akın gelen düşmanlardan kaçın ve hayatta kalmaya çalışın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Game Smithing Limited tarafından geliştirilen ve yayınlanan Soulstone Survivors 2022 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Sürekli güncellenen ve yeni içerikler eklenen bir oyun olan Soulstone Survivors Vampire Survivors benzeri oyunlardan biri.

Soulstone Survivors basit bir Vampire Survivors klonu gibi değil. Bu türdeki en iyi gözüken oyunlardan biri olan Soulstone Survivors göründüğünden fazlasına da sahip. Pek çok karaktere sahip olan Soulstone Survivors’ta bu karakterleri yükseltebileceğimiz bir yetenek ağacı da mevcut.

Diğer pek çok mermi cehennemi oyununa kıyasla performans olarak da üstün bir oyun. Ekranda çok fazla skill, karmaşa ve düşman olsa bile 100+ FPS verebiliyor. Bu oldukça takdir edilesi bir durum.

Soulstone Survivors İndir

Hemen Soulstone Survivors indirin ve yeni bağımlılığınıza merhaba deyin. Yüzlerce, binlerce gelen düşmanların arasından sıyrılın, karakterinizi geliştirip güçlenin, en zorlu bölümlerde savaşın ve tükenene kadar savaşmayı bırakmayın.

Soulstone Survivors Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da daha yenisi

: Windows 7 ya da daha yenisi İşlemci : 2.5 Ghz ya da daha iyisi

: 2.5 Ghz ya da daha iyisi Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama: 2 GB kullanılabilir alan