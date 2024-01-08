Yepyeni bir South Park oyununa hazır mısınız? SOUTH PARK: SNOW DAY 2024 yılında bizlerle olacak.

Kemal Tavus - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Question tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanacak olan SOUTH PARK: SNOW DAY 26 Mart 2024 tarihinde piyasada yerini alacak. Aksiyon, macera ve RPG türlerinin harmanlanması ile oluşturulmuş bir oyun olan SOUTH PARK: SNOW DAY meşhur dizinin hayranlarını mest edecek gibi gözüküyor.

Diğer South Park oyunlarında olduğu gibi “Yeni Çocuk” olarak bu oyunda da yer alıyoruz. Cartman, Stan, Kyle ve Kenny ile birlikte 3 boyutlu bir South Park dünyasının içindeyiz.

South Park kasabası bu sefer kar altındadır ve bu oyundaki ana tema da kar tatilidir. Kar tatili sırasında South Park’ın tadını çıkarın ve bu oyunla birlikte eğlenceli vakit geçirin.

SOUTH PARK: SNOW DAY! İndir

SOUTH PARK: SNOW DAY’in çıkış tarihi 26 Mart 2024 olarak belirtilmiş SOUTH PARK: SNOW DAY indirmeye şu an açık değil ancak oyunu Steam’de istek listenize şimdiden ekleyin ve oyun çıkış yaptığında indirmek için hazırda bekleyin.

SOUTH PARK: SNOW DAY! Sistem Gereksinimleri