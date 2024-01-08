SOUTH PARK: SNOW DAY!
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 43.95 GB
- Üretici Question
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Yepyeni bir South Park oyununa hazır mısınız? SOUTH PARK: SNOW DAY 2024 yılında bizlerle olacak.
Question tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanacak olan SOUTH PARK: SNOW DAY 26 Mart 2024 tarihinde piyasada yerini alacak. Aksiyon, macera ve RPG türlerinin harmanlanması ile oluşturulmuş bir oyun olan SOUTH PARK: SNOW DAY meşhur dizinin hayranlarını mest edecek gibi gözüküyor.
Diğer South Park oyunlarında olduğu gibi “Yeni Çocuk” olarak bu oyunda da yer alıyoruz. Cartman, Stan, Kyle ve Kenny ile birlikte 3 boyutlu bir South Park dünyasının içindeyiz.
South Park kasabası bu sefer kar altındadır ve bu oyundaki ana tema da kar tatilidir. Kar tatili sırasında South Park’ın tadını çıkarın ve bu oyunla birlikte eğlenceli vakit geçirin.
SOUTH PARK: SNOW DAY! İndir
SOUTH PARK: SNOW DAY’in çıkış tarihi 26 Mart 2024 olarak belirtilmiş SOUTH PARK: SNOW DAY indirmeye şu an açık değil ancak oyunu Steam’de istek listenize şimdiden ekleyin ve oyun çıkış yaptığında indirmek için hazırda bekleyin.
SOUTH PARK: SNOW DAY! Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i5-3570K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1050TI / Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Ön gereksinimler, yayınlanıncaya kadar değişebilir