Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan Splitgate olumlu yorumlar almaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oynaması ücretsiz olarak 2019 yılında lansmana çıkan Splitgate şu sıralar olumlu yorumlar almaya devam ediyor. 1047 Games'in ilk oyunu olan ve oyuncular tarafından da epey sevilen Splitgate, ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanıyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından epey sevilen aksiyon oyunu, oyuncular tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirildi. Birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde oynanabilen fps oyununda, oyunculara gerçekçi bir yapıdan uzak, fantastik bir dünya sunuluyor. Farklı silah modelleri ile oyunculara zengin bir içerik sunan aksiyon oyunu, çok oyunculu bir nişancı oyunu olarak ifade ediliyor. Yayınlanmasından sonra çeşitli genişleme paketleri ile içeriğini genişletmeye devam eden oyun, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya da devam ediyor.

Splitgate Özellikleri

Çevrimiçi PvP modu ve tek oyunculu bir mod,

Çapraz platform desteği,

Çeşitli silah modelleri,

Oynaması ücretsiz,

Birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları,

Başarılı mekanikler,

Çok boyutlu çatışmalar,

15 farklı dil seçeneği,

Özelleştirilebilir karakterler,

Bünyesinde kontrollü portallar bulunduran Splitgate, bilgisayar oyuncularına tam anlamı ile hızlı ve yüksek tempolu bir oynanış sunuyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan fps oyununda, oyuncular gelişmiş mekanikler eşliğinde gerçek zamanlı olarak birbirinden farklı çatışmalara dahil olacak, hayatta kalmaya çalışacaklar. Oyun içerisinde Türkçe dahil toplam 15 farklı dil desteği bulunuyor. Oynaması ücretsiz olarak konsol platformunda da yayınlanan aksiyon oyunu, oyunculara çapraz platform desteği sayesinde birlikte de oynama fırsatı sunuyor. Aksiyonun ve gerilimin tavan yaptığı bir dünya da hayatta kalmaya çalışacak olan oyuncular, dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara da meydan okuyabilecek, özelleştirilebilir karakterler arasından seçimler yapabilecekler.

Splitgate İndir

Konsol ve bilgisayar platformu için 2019 yılında oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Splitgate başarılı gidişatına devam ediyor. Tüm platformlarda Türkçe dil desteği ile oynanabilen fps oyunu, olumlu geribildirimler almaya devam ediyor.

Splitgate Minimum Sistem Gereksinimleri