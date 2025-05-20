Stick vs Zombies APK, platformlar arasında parkur yaparken ölümcül zombilere karşı mücadele ettiğiniz bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnanılmaz parkurlarda aksiyon dolu savaşlara imza atabileceğiniz Stick vs Zombies APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon platform oyunudur. Devasa zombi sürülerine karşı Stick'in yeteneklerini kullanın ve seviyeleri teker teker geçin.

Stick vs Zombies APK, oyunculara oldukça kapsamlı bir parkur deneyimi sunmaktadır. Platformlar arasında zıplayabilir, parkur yapabilir ve tüm bunları yaparken düşman sürülerine karşı savaşabilirsiniz. Animasyon ve görsel açıdan mükemmel tasarlanan Stick vs Zombies, eğlenceli savaş mekanikleriyle de dikkat çekmektedir.

Farklı silahlar arasında geçiş yapın, bomba kullanın veya özel saldırı arabalarıyla zombilerin üzerinden geçin. Ekranda bulunan basit kontrol düğmeleriyle birlikte hem kontrolünüzü sağlayabilir hem de silahlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Stick vs Zombies APK İndir

Yakın mesafe için farklı silah, uzak mesafe için farklı silah kullanmalısınız. Tabancalar, pompalı tüfekler, keskin nişancılar veya taramalı tüfeklerle birlikte düşmanlarınızı alt edebilirsiniz.

Sadece silahlarla saldırı yapmanın yanı sıra mükemmel dövüş kombolarını yapabilir ve karakterinizin özelliklerinden de faydalanabilirsiniz. Stick vs Zombies oyunundaki ilerlemenizi online olarak saklayabilir ve her cihazda kaldığınız yerden başlayabilirsiniz.

Siz de Stick vs Zombies APK indirin ve tüm zombileri öldürerek kıyametten kurtulmaya çalışın!