Nazi Almanya'sına karşı manganızla mücadele verin, teknolojik tehditleri ortadan kaldırın ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirin!

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Komando ve bilim insanı mangasının yönetimini elinize aldığınız Sumerian Six, gerçek zamanlı aksiyon-strateji oyunları arasında yerini alıyor. Üstten aşağı bakış açısına sahip olan oyunda, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmeye ve nazilere karşı mücadele vermeye çalışıyorsunuz.

Nazi Almanya'sına karşı çok fazla gizli görevde rol oynayacaksınız. Komando birliğinizle birlikte maceralara atılacak, yeteneklerinizi kullanarak düşmanları alt edecek ve Nazilerin planını öğrendikçe yeni saldırılarda bulunacaksınız.

Düşman üslerine sızın, ciddi teknolojik silahları ortadan kaldırın ve manganızı koruyun! 2 Eylül 2024 tarihinde tam sürümüyle karşımıza çıkacak olan Sumerian Six, halihazırda oynanabilir olan bir demo sürümünü Steam sayfasında barındırmaktadır. Eğer oyunu erkenden deneyimlemek istiyorsanız, demo sürümüne göz atabilirsiniz.

Sumerian Six İndir

Siz de Nazilere karşı mücadele vermek ve teknolojik tehditleri ortadan kaldırmak istiyorsanız, Sumerian Six indirebilirsiniz.

Sumerian Six Sistem Gereksinimleri