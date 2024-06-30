Supernatural
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Hitori de Productions
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Supernatural, kaybolan kadını aradığınız ve sizi olaylar arasında sürükleyen kapsamlı bir korku oyunudur.
15 Temmuz 2024'te piyasaya sürülecek olan Supernatural, tek bir geliştirici tarafından oluşturulan bir korku oyunudur. Oyun içerisinde kaybolan bir hizmetçiyi aramaktayız. Dedektif Wyatt rolünü üstlenip kaybolan kadını ararken, evde gizlenen gerçek sırları da ortaya çıkarmalıyız.
Perili olan bu evde gerçekten bir kadın kayboldu mu? Paranormal olayalar arasında süzülürken, tam olarak buna karar vermeniz mümkün olmayacaktır. Tabii, bir yandan da sessiz olmalı ve yaratıkların dikkatini çekmemelisiniz. Doğaüstü varlıklarla iletişime geçmek için mikrofonunuzu kullanabilirsiniz.
Şunu unutmayın ki, mikrofonunuzu kullanmadığınız zamanlarda ses çıkarmamalı ve yaratıkların dikkatini çekmemelisiniz.
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Odaların içerisindeki mantık bulmacalarını çözerek paranormal olayları ortaya çıkarın. Tekrarlanmayan bu bulmacalar her zaman farklı bir yapıda karşınıza çıkarak oyun zevkinizi de bir yandan artırmaktadır.
Üç ayrı son ve yaklaşık 2 saatlik bir oyun süresi sunan Supernatural'i indirerek, siz de dedektif olarak bulmacaları çözebilir ve kaybolan kadının arkasındaki paranormal olayları araştırabilirsiniz.
Supernatural Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4460 | AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | AMD Radeon™ RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan