Supernatural, kaybolan kadını aradığınız ve sizi olaylar arasında sürükleyen kapsamlı bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

15 Temmuz 2024'te piyasaya sürülecek olan Supernatural, tek bir geliştirici tarafından oluşturulan bir korku oyunudur. Oyun içerisinde kaybolan bir hizmetçiyi aramaktayız. Dedektif Wyatt rolünü üstlenip kaybolan kadını ararken, evde gizlenen gerçek sırları da ortaya çıkarmalıyız.

Perili olan bu evde gerçekten bir kadın kayboldu mu? Paranormal olayalar arasında süzülürken, tam olarak buna karar vermeniz mümkün olmayacaktır. Tabii, bir yandan da sessiz olmalı ve yaratıkların dikkatini çekmemelisiniz. Doğaüstü varlıklarla iletişime geçmek için mikrofonunuzu kullanabilirsiniz.

Şunu unutmayın ki, mikrofonunuzu kullanmadığınız zamanlarda ses çıkarmamalı ve yaratıkların dikkatini çekmemelisiniz.

Supernatural İndir

Odaların içerisindeki mantık bulmacalarını çözerek paranormal olayları ortaya çıkarın. Tekrarlanmayan bu bulmacalar her zaman farklı bir yapıda karşınıza çıkarak oyun zevkinizi de bir yandan artırmaktadır.

Üç ayrı son ve yaklaşık 2 saatlik bir oyun süresi sunan Supernatural'i indirerek, siz de dedektif olarak bulmacaları çözebilir ve kaybolan kadının arkasındaki paranormal olayları araştırabilirsiniz.

Supernatural Sistem Gereksinimleri