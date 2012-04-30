Evinizin iç dekorasyonunda değişiklik yapmak istiyorsunuz önce Sweet Home 3D'yi kurarak iç dekorasyona sanal olarak başlayabilirsiniz.

Yeşim Halıcı - 3 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

İç dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyen herkesin ihtiyaç duyabileceği Sweet Home 3D, sonucu hayal etmenize gerek kalmadan size 3 boyutlu olarak gösteriyor. Ücretsiz programda hazırladığınız basit bir plan üzerinden dekoratif değişiklikler yapabiliyorsunuz. Seçtiğiniz eşyaları yerleştirmek veya duvar renklerini değiştirmek sizin elinizde. Kullanımı oldukça kolay olan program her düzey kullanıcının zevk alarak kullanabileceği kadar pratik.



Programda yaptığınız çizimler ve yerleştirdiğiniz eşyalar otomatik olarak 3 boyutlu olarak size gösteriliyor. 3 boyutlu modeli istediğiniz gibi mouse yardımıyla çevirebilir ve istediğiniz kadar yakınlaştırabilirsiniz. Hatta evin içindeymiş gibi gezmeniz ve görüntüleri fotoğraf gibi kaydetmeniz de programın güzel özelliklerinden bazıları. Programın en güzel özelliklerinden birisi de bina planını jpeg olarak yükleyebilmeniz. Bu planı verdiğiniz gerçek boyutlara göre ölçeklendirebilen program size en gerçekçi sonucu verecek. Sweet Home 3D içerisinde pek çok mobilya, aksesuar ve renk seçeneği sunuyor ama bu sayfadan kütüphaneyi geliştirmeniz mümkün.



Kısacası iç dekorasyon yapmak istiyorsanız ancak sonuçtan emin olamıyorsanız en doğru cevabı sizin için Sweet Home 3D verecek.

Önemli! Programın çalışması için bilgisayarınızda Java yüklü olmalıdır.