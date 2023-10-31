Taktiksel bir savaş oyunu olan Tank Squad oyununda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki tankları simüle edebilir ve düşmanlarla savaşabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

2. Dünya Savaşı zamanında geçen büyük tankları kontrol ettiğiniz Tank Squad, taktiksel bir savaş aksiyon oyunudur. Tek kişili veya çok oyunculu modlarda oynayabileceğiniz bu oyunda, arkadaşlarınızla dört kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza mükemmel tank savaşlarına katılın ve tanklarınızı gittikçe geliştirin.

Oyunda oynadığınız her savaş, ana hikayedeki görevlerden birisidir. Oynadığınız savaşları kazanarak farklı görevlerin kilidini açabilirsiniz. Stratejinizi önceden oluşturun ve uygun tank konumlarını ayarlayın. Arkadaşlarınızla oynuyorsanız ekibinizi yöneterek, taktiklerinizi de kolayca yapabilirsiniz.

Tank Squad İndir

Savaş sırasında tahmin edebileceğiniz üzere tankınızda çokça hasar ve mühimmat eksikliği olacaktır. Bunları tamir etmek ve mermilerinizi yenilemek için, savaş bitince mobil tank istasyonundan tamir işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Savaş sırasında alınan hasarları tamir edin, tank cephanesini yenileyin ve yakıtınızı yükleyin.

Tanklarınızın yanı sıra, askerlerinizin yaralarını da iyileştirebiliyorsunuz. Yaralıları iyileştirin ve ölenlerin yerine yeni askerler temin edin. Siz de Tank Squad indirerek, İkinci Dünya Savaşı'ndaki tankları simüle edebilirsiniz.

Tank Squad Sistem Gereksinimleri