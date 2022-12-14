TC Simülasyonu APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 16.00 MB
- Üretici Tiamo Games
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TC Simülasyonu APK, Türkiye'de yaşadığınız zorlukları ve deneyimleri oyun olarak size sunan bir tür simülasyondur.
Türkiye'de doğduktan sonra gelen zorluklar ve maceraları bir oyun içinde yaşamak ister misin? Eğer her şeyin bir oyunda buluşmasını istemişsen TC Simülasyonu APK indir.
Bebekliğinden yaşlılığa kadar birçok simülasyon oyunu bulunuyordu. Fakat hiçbiri Türkiye için ayrı bir oyun değildir ama TC Simülasyonu APK çıkana kadar.
TC Simülasyonu APK İndir
Oyun içinde de oyun bulunan TC Simülasyonu APK'de farklı şehirlerde doğabilir ve yaşamını giderebilirsin. Tabi gerçek macera ve zorluklar karşına çıkabilecektir.
Örneğin: Dolar kuru çok yükselecek ve yaşamını etkiliyecektir. Bu nedenle iyi bir strateji kurmanda gerekebilir. Sen de bu zorlukta başarılı olmak istiyorsan TC Simülasyonu APK indirebilirsin.
Oyunun Türkçe dil desteğinin olduğunu ve ücretsiz olduğunu söyleyelim. Ancak, her oyunda olduğu gibi oyun içi alımlar da mevcut. TC Simülasyonu APK'de bazı olayların kısıtlı olması dezavantaj olacağını söyleyelim.
ARTILAR
Ücretsiz
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