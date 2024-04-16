Gerçek bir öğretmen gibi hissedeceğiniz Teacher Simulator APK'da, karakterinizi seçin, soruları cevaplayın ve öğrencilerinize sınavlar yapın!

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teacher Simulator APK, okul ortamında öğrencilerinizle interaktif anlar yaşadığınız bir simülasyon oyunudur. Oyunu indirdiğinizde kadın veya erkek olmak üzere hangi öğretmen olarak oynayacağınızı seçersiniz ve daha sonra öğretici adımlar başlar. Android cihazınızda oynayabileceğiniz bu öğretmenlik oyununda, sınıfınıza sorular sorabilir, öğrenci seçerek cevap alabilir, sınavlar yapabilir ve adeta bir öğretmen gibi hissedebilirsiniz.

Belirli sayıda doğru yanlış cevaplardan sonra ilk gününüzün yarısı tamamlanmış olur ve ilk maaşınızı alırsınız. Günün ikinci yarısında öğrencilerin sınavlarını okumanız gerekmektedir. Tik veya çarpı atarak kontrol edebilirsiniz. Okuldaki sınıflar, spor, bilim ve finans olarak ayrılır. Her sınıfta alacağınız maaşlar farklıdır. Kendinizi geliştirerek en yüksek ücrette çalışmak için çaba gösterebilirsiniz.

Bölümler ilerledikçe yaptığınız işler değişir. Bazen kalem açabilirsiniz bazen de okuldaki öğrencilerinize yaptıkları eylemlere göre ceza verebilirsiniz. Okulun düzenini sağlamak ve öğrencilerin ilişkilerini düzenlemek sizin görevinizdir.

Teacher Simulator APK İndir

Gerçek bir öğretmen gibi davranabileceğiniz Teacher Simulator APK'yı indirin ve tüm sınıfı eğiterek düzene sokun. Kopya çeken öğrencileri müdüre gönderin, gelen soruları cevaplayın ve mini oyunları deneyimleyin.