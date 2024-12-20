The Cabin Factory, görsellik ve hikaye açısından mükemmel tasarlanmış bir korku oyunudur. Kabinleri inceleyin ve perili olup olmadıklarına karar verin!

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku oyunları arasında yer alan ve farklı bir hikayeyi oyunculara sunan The Cabin Factory, kabin görevlisini canlandırdığımız bir korku oyunudur. Oyuncuları jumpscare'ların aksine daha gerilim dolu anlarla korkutmayı hedefleyen bu yapımda, yanınıza gelen kabinleri incelemeli ve perili olup olmadıklarını kontrol etmelisiniz.

Kabin görevlisi olarak çalıştığınızı söylemiştik. Göreviniz boyunca çeşitli kabinleri inceleyecek ve son kararı vereceksiniz. Kabinlerin perli olup olmadığını en iyi şekilde anlamalı ve yeşil veya kırmızı tuşa basarak akıbetine karar vermelisiniz.

Grafik açısından oldukça detaylı ve özenle tasarlanan görsellik, ekstra olarak ses efektleriyle harmanlanıyor. Modellemeler, karanlık atmosfer ve gerilim dolu onlarca yapı bu oyunu daha da çekici kılıyor diyebiliriz.

The Cabin Factory İndir

The Cabin Factory, oyunculara kabinlerin perili olup olmadığını anlamaları için birçok ipucu bırakıyor. Örnek olarak "kabinlerin hareket etmesi" perili olduğunun bir işareti olarak gösterilebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra kabinin başka bir nedenle hareket etmesi de oyuncuların kafasını karıştırmaktadır. Bu tür ikilemler ve arada kalmalar zaman zaman sinir bozucu olsa da genel anlamda sürdürülebilir yapıya sahiptir.

Siz de korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, The Cabin Factory indirin ve işinizi yaparken gerilim dolu anlar yaşayın!

The Cabin Factory Sistem Gereksinimleri