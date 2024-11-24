The Cold White, soğuğa ve düşmanlara karşı mücadele verdiğiniz bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alaska'nın soğuk ve karlı günlerinde hayatta kalmaya çalıştığınız The Cold White, oyunculara zorlu bir aksiyon deneyimi sunuyor. Karınız Alice ile birlikte yaptığınız kazadan sonra birbirinize ulaşamıyorsunuz. Kaybolan eşinizi bulmak ve Alaska'daki sırları çözmek için ipuçlarıyla yolunuza devam edin.

The Forest'a benzer bir yapıda olan The Cold White, oyunculara sadece hayatta kalma deneyimi sunmak yerine gizemler ve olağanüstü olaylarla karşımıza çıkıyor.

The Cold White İndir

Beklenmedik anlarda karşınıza çıkacak birçok düşman bulunmaktadır. Hikayenin başlarında çokça karşılaşacağınız zombilere karşı mücadele vermeli ve hayatta kalmalısınız. Düşmanlara karşı eşit güçte olmak istiyorsanız, silahlar ve aletler üretmelisiniz.

Tehlikeli beyaz ormandaki ağaçları keserek sığınak inşa edin, yiyecekler toplayın ve kamp ateşi yakarak soğuktan korunun. Şunu unutmayın ki, soğuk da en büyük düşmanlarınızdandır.

Siz de The Cold White indirin ve Alaska'nın zorlu şartlarında hayatta kalmaya çalışın!

The Cold White Sistem Gereksinimleri