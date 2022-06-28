The Cycle: Frontier ile gerçek zamanlı bir dünyada aksiyona doyacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılının oynaması ücretsiz oyunlarından bir tanesi olan The Cycle: Frontier nihayet lansmana çıktı. Steam üzerinde yer alan ve Windows platformu için yayınlanan The Cycle: Frontier, fps tarzında bir deneyim sunuyor. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen yapımda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edecek, birbirinden farklı silah modellerini deneyimleme fırsatı elde edeceksiniz. Gerçeklikten uzak fantastik bir dünyayı oyunculara sunan yeni yapım, oyunculara hem PvP hem de PvE deneyimi sunuyor. 11 farklı dil desteğinin yer aldığı oyunda, Türkçe dil desteği ne yazık ki bulunmuyor. Gece gündüz döngüsünün de yer aldığı oyun içerisinde ilerlemeye dayalı bir oynanış yer alıyor.

The Cycle: Frontier Özellikleri

Birbirinden farklı silah modelleri,

Gerçek zamanlı oynanış,

11 farklı dil seçeneği,

Kolay kontroller,

Gece ve gündüz döngüsü,

Geniş ve zengin harita,

Fantastik bir oynanış,

Farklı karakter modeleri,

Çok oyunculu olarak oynanabilen The Cycle: Frontier, fps oyunu olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun, her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getiren başarılı fps oyunu, fantastik dünyası ile oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor. Farklı silah modelleri ile oyunculara eşsiz aksiyon sahneleri sunan oyun, ek genişleme paketlerini ücretli olarak oyunculara sunuyor. Gece ve gündüz döngüsü eşliğinde oyunculara aksiyon yüklü sahneler sunan başarılı yapım, dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları etrafına topluyor.

The Cycle: Frontier İndir

YAGER tarafından geliştirilen The Cycle: Frontier, oynaması ücretsiz olarak lansmana çıktı. 8 Haziran 2022'de ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan aksiyon oyunu başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. İyi eğlenceler dileriz.

The Cycle: Frontier Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-4590 or AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R9 270; 2GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 37 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Target framerate for minimum requirements: 30FPS

The Cycle: Frontier Önerilen Sistem Gereksinimleri