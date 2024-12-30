The Dark Gift
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici JustTomcuk
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The Dark Gift, yürüme simülatörü tadında olan bir psikolojik korku oyunudur.
Noel ve yeni yıl temalı bir psikolojik korku oyunu olan The Dark Gift, tam anlamıyla bir yürüme simülatörüdür. Evinizin bodrum katında uyanıyorsunuz ve evdeki gizemlerle baş başa kalıyorsunuz. Gitgide daha da gerilim dolu anlar yaşatan The Dark Gift, kapsamlı bir hikayeye de ev sahipliği yapmaktadır.
Evde uyandıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Bodrum katından üst kata çıktıktan sonra çelenklerin ve noel süslerinin odada bulunduğunu görüyorsunuz. Sonrasında ailenizin noel için alışveriş yapmaya gittiğini hatırlıyorsunuz.
Zilin çalmasıyla birlikte kapıyı açtıktan sonra gizemli bir kutuyla karşılaşacaksınız. Bu kutunun içinde ne var?
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Sadece grafikler değil, aynı zamanda ses tasarımıyla da ön plana çıkmaktadır. Her iki yönden de gerilim dolu anlar yaşatan The Dark Gift oyununda, hikayenin sonunu öğrenmek için karanlık hikayeye adım atın.
Siz de The Dark Gift indirin ve tüylerinizi diken diken edecek olaylar yaşayacağınız psikolojik korku oyununu deneyimleyin!
The Dark Gift Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: WINDOWS 10, 11 (64-BIT Gerekli)
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan