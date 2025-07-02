The Echo Paradox
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Virtuzilla
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Oyunculara farklı evrenler sunan The Echo Paradox, psikolojik korku oyunları arasında yerini alıyor.
Benzersiz ve korkutucu varlıkların bulunduğu çoklu evrenlerde gezineceksiniz. The Echo Paradox oyunu, psikolojik korku öğeleriyle ön plana çıkan bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Dinamik bulmacalar ve zorluklar eşliğinde sürekli değişen gerçekliğe karşı mücadele vereceksiniz.
Ürkütücü bir şekilde yaşamdan yoksun gözüken alternatif evrenler arasında geçiş yapacaksınız. Ne kadar keşfederseniz, gerçekliği yakalamanız o kadar artacaktır. Her evrende sizi zorlayan varlıklarla karşılaşacak ve korku dolu anlar yaşayacaksınız.
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Hikaye açısından mükemmel bir şekilde tasarlanan The Echo Paradox, sadece cesaretinizi değil, aynı zamanda algınızı da zorlamaktadır. Bulmacalar, yaratıklar ve evrenler gerçekliği ararken sizin önünüze çıkacak etkenlerdendir.
Paralel dünyaların gizemli varlıklarıyla yüzleşin, varoluşlarının paradoksunu çözün ve niyetleri bilinmeyen bu korkutucu yaratıklardan kaçın.
Siz de The Echo Paradox indirin ve farklı evrenlerde ürkütücü bir psikolojik korku deneyimi yaşayın!
The Echo Paradox Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64Bit
- İşlemci: 2.2 GHz Çift Çekirdekli CPU
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx serisi
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Uyumlu