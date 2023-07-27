Retro korku oyunu havasını yansıtan The Immolate oyununda, şeytan tarafından ele geçirilmiş evden kaçmaya çalışıyoruz.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir retro havasında olan The Immolate oyununda, şeytan tarafından lanetlenen eski bir evden kurtulmaya çalışıyorsunuz. 90'larda geçen bu hayatta kalma korku oyunu, gerilim dolu yapısı ve hikayesi ile birlikte oyuncuya güzel bie deneyim sunuyor.

17 Temmuz'da piyasaya sürülen The Immolate, eski tarzda korku oyunlarının havasını tekrardan oyuncularla buluşturuyor. Oyunun hikayesi aslında çok basit. Yolculuğa çıktığınız arabanız arıza yapıyor ve son çare olarak yoldaki ıssız eve giriyoruz.

The Immolate İndir

Aracınızla ıssız bir yolda giderken, çeşitli arızalar ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Ardından, ışığı yanan ve kapısı açık olan eve doğru yol alıyorsunuz. Kapısı açık olan bu eve girmekle hata ettiniz, çünkü artık o evde şeytan ile baş başa kalacaksınız.

Her şey için artık çok geç. Bu gizemli evden çıkmak için bir çözüm yolu bulmalısınız. Gerekli önergeleri yerine getirerek, şeytana karşı galip gelmelisiniz. Grafikleri, sesleri, modellemeleri ve aniden gelen jumpscareları ile birlikte, tam anlamıyla bir retro havasını oyuncuya yansıtan The Immolate indirin ve lanetli evde hayatta kalmaya çalışın.

Eski mikrofonlardan gelen korkutucu seslere aldırış etmeden yolunuza devam etmelisiniz. Karanlık ve gergin bir atmosferi bulunan bu oyunda, öğeleri bulun, toplayın ve eksik parçaları düzeltin. Acımasız satanisti yenmek istiyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor.

The Immolate Sistem Gereksinimleri