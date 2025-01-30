The Quinfall, savaşları, ticaret sistemi ve devasa büyük haritasıyla ön plana çıkan bir MMORPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orta Çağın derinliklerinde geçen The Quinfall, sürükleyici hikayeye sahip olan bir MMORPG oyunudur. Eşsiz savaşlara katını, karakterinizi geliştirin ve dünyanın en geniş MMORPG haritasını keşfedin. Değişken hava koşulları, kapsamlı içerikleri, dört mevsime uyum sağlayan harita yapısı ve daha birçok görsel özelliğiyle oyunculara gerçekçi bir deneyim yaşatıyor.

Heyecanlı gemi savaşları, ada mücadeleleri, kale kuşatmaları ve yan görevlerdeki küçük karşılaşmalarla birlikte her adımda savaşla baş başa kalabilirsiniz. PvP ve PvE desteğine sahip olan The Quinfall, farklı meslek sistemine sahip olan sınıfları oyunculara sunmaktadır.

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9 farklı silah sistemi ile ekipmanlarınızı kendi oyun stilinize göre düzenleyebilir ve ekipmanlarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Şans odaklı olmayan ekipman üretme ve kapsamlı silah geliştirme sistemi ile karakterinizi geliştirebilirsiniz.

Dinamik ticaret sistemi ile ürettiğiniz ürünlerinizi başka oyunculara sayabilir ve kendi ticaret rotalarınızı oluşturabilirsiniz. Para kazanarak karakterinizi geliştirin ve düşmanlara karşı yenilmez bir savaşçı olun.

Siz de The Quinfall indirin ve dünyanın en büyük haritasına sahip olan MMORPG oyununu deneyimleyin.

The Quinfall Sistem Gereksinimleri