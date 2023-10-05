Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist oynayın ve iyi bir gizlilik oyunu nasıl yapılır öğrenin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist 2013 yılında yayınlandı. Gizlilik ve aksiyonun çok iyi bir şekilde harmanlandığı bu oyun biraz underrated kalmıştır desek yanılmayız herhalde.

Günümüzde bile hala rahatça oynanabilen bir oyun olan Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist maalesef ki serinin son oyunu olmuştur. 2013’te bu oyun çıktıktan sonra maalesef yeni bir Splinter Cell oyunu göremedik.

Önceki oyunlara göre çok daha gelişmiş bir Splinter Cell oyunu olan Blacklist, güçlü bir hikayeye, çeşitli silaha ve ekipmanlara sahipti.

Eğer gizliliğin ve aksiyon bir arada olduğu, iyi grafikli bir oyun arıyorsanız Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist ideal bir yapım olacaktır.

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Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi : İlk olarak Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir

: İlk olarak Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir İşlemci : 2,53 GHz Intel Core2 Duo E6400 ya da 2,80 GHz AMD Athlon 64 X2 5600+ ya da daha iyisi

: 2,53 GHz Intel Core2 Duo E6400 ya da 2,80 GHz AMD Athlon 64 X2 5600+ ya da daha iyisi Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : 512 MB DirectX 10 uyumlu ve Shader Model 4.0 veya üstü

: 512 MB DirectX 10 uyumlu ve Shader Model 4.0 veya üstü DirectX : 9

: 9 Sabit Sürücü : 25 GB HD alanı

: 25 GB HD alanı Ses: DirectX 10 uyumlu DirectX 9.0c uyumlu