Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 25000.00 MB
- Üretici Ubisoft
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Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist oynayın ve iyi bir gizlilik oyunu nasıl yapılır öğrenin.
Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist 2013 yılında yayınlandı. Gizlilik ve aksiyonun çok iyi bir şekilde harmanlandığı bu oyun biraz underrated kalmıştır desek yanılmayız herhalde.
Günümüzde bile hala rahatça oynanabilen bir oyun olan Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist maalesef ki serinin son oyunu olmuştur. 2013’te bu oyun çıktıktan sonra maalesef yeni bir Splinter Cell oyunu göremedik.
Önceki oyunlara göre çok daha gelişmiş bir Splinter Cell oyunu olan Blacklist, güçlü bir hikayeye, çeşitli silaha ve ekipmanlara sahipti.
Eğer gizliliğin ve aksiyon bir arada olduğu, iyi grafikli bir oyun arıyorsanız Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist ideal bir yapım olacaktır.
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Siz de hemen Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist indirin ve serinin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen bu yapımı deneyimleyin.
Tüm Tom Clancy's Oyunları
Ubisoft’un en çok ürün vermiş markalarından biri olan Tom Clancy's serisi, özellikle de askeri temalı shooter oyunu sevenlerin gözde oyun serisidir.
Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist Sistem Gereksinimleri
- İşletim sistemi: İlk olarak Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir
- İşlemci: 2,53 GHz Intel Core2 Duo E6400 ya da 2,80 GHz AMD Athlon 64 X2 5600+ ya da daha iyisi
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10 uyumlu ve Shader Model 4.0 veya üstü
- DirectX: 9
- Sabit Sürücü: 25 GB HD alanı
- Ses: DirectX 10 uyumlu DirectX 9.0c uyumlu
İyi bir hikaye
Sağlam oynanış
Dönemine göre çok iyi denebilecek grafiklere sahip
Türkçe dil desteği olmayışı