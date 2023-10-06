Tom Clancy's Splinter Cell Conviction
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici Ubisoft
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Tom Clancy's Splinter Cell Conviction ile seriye kaldığınız yerden devam edin.
Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tom Clancy's Splinter Cell Conviction 2010 yılında yayınlandı. Gizlilik ve aksiyonun çok iyi bir şekilde harmanlandığı bu oyun hikaye bakımından önceki oyunlardan biraz farklı bir yapımdı.
Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, ana karakterimiz Sam Fisher'ın kızı Sarah'nın öldürülmesiyle başlar. Sam kızının öldürülmesinden sorumlu olanları bulmak için bir ekip kurar. Dünya’nın dört bir tarafına gittiğimiz bu oyunda bizleri hem gelişmiş bir hikaye hem de iyileştirilmiş oyun mekanikleri karşılıyor.
"Mark & Execute" isimli bir sistemin de bulunduğu bu oyunda oyuncular düşmanları tespit etmek için bu özelliği kullanabiliyor. Hem hikaye hem de oynanış açısından farklılıklar sunan bu oyun genel olarak ortalamanın üzerinde yorumlar almış bir yapımdır.
Tom Clancy's Splinter Cell Conviction İndir
Hemen Tom Clancy's Splinter Cell Conviction indirin ve Sam Fisher'ın intikamını almak için kolları sıvayın.
Tüm Tom Clancy's Oyunları
Ubisoft’un en çok ürün vermiş markalarından biri olan Tom Clancy's serisi, özellikle de askeri temalı shooter oyunu sevenlerin gözde oyun serisidir.
Tom Clancy's Splinter Cell Conviction Sistem Gereksinimleri
- İşletim sistemi: İlk olarak Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir
- İşlemci: 1,8 GHz Intel Core2 Duo veya 2,4 GHz AMD Athlon X2 64
- Bellek: 1,5 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista, Windows 7
- Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (512 MB önerilir)
- DirectX: DirectX 9.0c
- Sabit Sürücü: 10 GB
- Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Farklı bir hikaye ve oynanış
Farklı tarzdaki oynanış ve hikaye bazı oyunculara hitap etmeyebilir