Total Football APK ile gerçekçi bir futbol simülasyonunu deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil spor oyunları arasına katılan ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Total Football APK, 500 bin indirmeyi geride bıraktı. Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara basit kontroller sunan Total Football APK, eğlenceli ve sürükleyici yapısı ile oyunculara birbirinden zorlu maçlar sunuyor. Oyuncular yapım içerisinde farklı kulüpleri deneyimleyecek olan oyuncular hem ligde hem de çeşitli turnuvalarda şampiyonluk olmaya çalışacaklar. Gelişmiş maç motoru sayesinde oyunculara gerçekçi ve zorlu maçlar sunacak olan Android futbol oyunu, ücretsiz yapısı sayesinde kitlesini de giderek artıracak. HD kalitesindeki grafik açıları ile içerikleri eşsiz bir yapıda sunacak olan yapım eğlence yüklü bir yapıya ev sahipliği yapıyor.

Total Football APK Özellikleri

HD kaliteye sahip grafik açıları,

Basit kontroller,

Farklı kamera açıları,

Pozisyon tekrarlarını izleme,

Taraftar tezahüratları,

Gerçekçi oyuncu davranışları,

Farklı kulüpler ve oyuncular,

Farklı lig ve şampiyonalar,

Çeşitli ödüller,

Gerçek zamanlı oynama ve çevrimdışı oynama imkanı,

3D animasyonlar,

Küresel boyutta rekabet,

Transfer sezonu,

Total Football APK'da oyuncular kendi futbol fikirlerini uygulayabilecek ve kupaların sahibi olabilmek için ter dökecekler. Transfer dönemlerinde oyuncu alıp satabilecek olan oyuncular maçlarda taraftar tezahüratlarınında tadını çıkaracaklar. Maçlar esnasında golleri ya da önemli pozisyonları farklı kamera açıları eşliğinde de izleme fırsatı bulacak olan oyuncular maçlarda keyifli zaman geçirecekler. Android platformundaki en başarılı futbol oyunları arasına kısa sürede adını yazdırmayı başaran Total Football APK, HD kalitesindeki grafik açıları eşliğinde oyunculara en iyi görüntü kalitesini sunacak.

Total Football APK İndir

Yüksek kalitede 3D animasyonlar eşliğinde görsel anlamda da oyunculara keyifli zaman geçirten Total Football APK'da 11v11 PvP maçları yapılacak. Oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edecekler. Ayrıca oyuncular dilerlerse çevrimdışı olarak yapay zekaya karşı da mücadele edebilecekler.