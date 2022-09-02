Oyunculara market yönetme simülasyonu sunan Trader Life Simulator APK, ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil oyunlar artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Farklı türde oyunlar günümüzde dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncuya ulaşırken, yepyeni oyunlar da geliştirilmeye devam ediliyor. Şu sıralar Android platformunda oynanan Trader Life Simulator APK oyun dünyasında ilgi çekmeye başladı. Geçtiğimiz günler de 1000 oyuncu sayısını geride bırakan Android simülasyon oyunu oyunculara alışılmışın dışın da bir deneyim sunuyor. Trader Life Simulator APK'da oyuncular kendi hipermarketlerini kuracak, bu mağazaları diledikleri gibi özelleştirerek müşteri çekmeye çalışacaklar. İngilizce dil desteği ile oynanan simülasyon oyunu oldukça keyifli bir oynanışa sahip.

Trader Life Simulator APK Özellikleri

Fatura sistemi,

Dinamik fiyatlar,

Dükkana işçi alma,

Hayvan beslemek için özel çiftlikler,

TV izleme ve daha fazla ziyaret yeri,

Satılabilir 100'den fazla ürün,

Ücretsiz oynanış,

Keyifli içerik,

Oyunculara kendi marketlerini kurma ve işletme deneyimi sunan Trader Life Simulator APK ücretsiz bir yapı ile lansmana çıktı. Google Play üzerinden indirilip oynanabilen yapımda oyuncular çeşitli mağazalar kurabilecek ve yönetebilecekler. Gerçekçi bir şehir simülasyonu olarak yayınlanan yapımda oyuncular yeni araçlar ve ekipmanlar da alabilir, şehir içerisinde diledikleri gibi dolaşabilecekler. KEndi başarı hikayelerinide yazabilecek olan oyuncular boş bir dükkanda oyuna başlayacaklar. Oyun içerisinde satılabilir 100'den fazla ürün yer alıyor. Oyuncular bu ürünleri satarak kendi mağazalarını genişletebilecek ve geliştirerek daha verimli bir hale getirebilecekler.

Gerçekçi bir market simülasyonuna ev sahipliği yapan Trader Life Simulator APK kaliteli mekanikleri ve keyifli oynanışı ile oyunculara eğlenceli dakikalar sunmaya devam ediyor.

Trader Life Simulator APK İndir

Oyuncular farklı araç ve ekipmanları satın alarak kullanabilirler. Dilerlerse araçlarla şehir içerisinde dolaşarak yeni dükkan yerleri tespit edebilecek, farklı ürünler satın alarak araçları ile taşıyabilecekler. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oyunculara keyif yüklü bir oynanış sunan başarılı yapım yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor. Oyuncular araçlarının yakıtını şehirde yer alan yakıt istasyonlarından alabilecek, çeşitli alanlarda toptancılar ile ticaret yapabilecekler.