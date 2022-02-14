Truck Driver City Crush APK, GTA'ya benzer mobil oyunlardan. GTA benzeri ücretsiz mobil oyunda birçok tehlikeli görev sizi bekliyor.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Truck Driver City Crush APK, GTA’ya benzer ücretsiz oynanabilir gangster oyunu. Mobilde GTA oynamak isteyenler için hazırlanmış sayısız aksiyon oyunundan biri. GTA mobile oyunu arıyorsanız, Android Google Play’de GTA benzeri oyunlarla kendine yer edinen Naxeex Studio’nun bu yapımına bir göz atmalısınız.

Truck Driver City Crush APK İndir

Günahlar şehrindesiniz. Burada herkes için kendi için yaşıyor. Şehrin tüm sakinleri büyük paralar kazanma peşinde ancak siz istisnasınız. Bu şehre yeteneklerinizi kullanarak para kazanma hedefiyle geldiniz. Çok iyi olduğunuz bir şey varsa o da araba hırsızlığı. Suç klanları şehrin sokaklarını yönetiyor. Denemeli ve bölgenizi ele geçirmelisiniz. Gangsterlere kimse saygı duyulması gerektiğini gösterin. Bu tehlikeli şehrin sakinlerinden biri olma yeteneğine sahip misiniz? Açık dünyada sizi bekleyen birçok tehlike var ve heyecan verici maceralarla dolu.

En etkili yoldan kaynakları ele geçirmek ve deneyim kazanmak için ana görevleri tamamlayın. Görevlerden önce cephaneliğinizi kontrol edin, silahınızda yeterli mermi olduğundan emin olun. Sağlığınız da tam ve dayanıklılığınız yukarıda olmalı. Sokak dövüşlerini kazanmak için sağlık ve dayanıklılık barının yüksek olması gerek. Şehrin mini haritası üzerinden önemli görevleri takip edebilirsiniz. Görevler özel simgelerle işaretlenmiş. Görevlere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Askeri üssü alma veya gemideki malları ele geçirme gibi çılgınca şeyler yapabilirsiniz. Elbette bunların ödülleri de çok büyük.

Şehirlerde eğlenebilirsiniz, yarışlar bile düzenleyebilirsiniz. Çitler, variller, kutular, trafik ışıkları, elektrik direkleri, her yere vurabilirsiniz. Sevdiğiniz araba ve motosikletleri kovalayabilirsiniz. Sokak çatışmalarının bir parçası olacaksınız. Bölgenizi diğer gangsterlerden korumalı, sizi gördükleri yerde en tehlikeli hapishanelere atacak polislerden uzak durmalısınız.

Şehrin dört bir yanına dağıtılmış sandıklar var, bunlar ödüllerle dolu. Şehrin etrafında işe yarar birçok öğe de mevcut. Oyun içi reklamları izleyerek de ücretsiz kristaller kazanabilirsiniz.

Hayatta kalmak için kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Gangsterin becerileri, dayanıklılığı, gücü gibi birçok yönünü geliştirebilirsiniz. Özellikle de silah kullanma becerisi ve çeşitli araçları sürme becerisini geliştirin.

Oyun gangsteriniz için büyük bir mal deposuna sahip. Buradan harika şeyler alabilir, bunları nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Giyim mağazası, kıyafet ve koruyucu ekipman mağazası, silah mağazası yakınınızda.

Oyunda farklı görevler için kullanacağınız birçok araç var. Acele etmeden şehirde dolaşmak, ilginç yerleri görmek ve numaralar yapmak için bisikleti alın. Şehirde yüksek hızda gezmek için spor arabaları satın alın. Gangster kurşunlarından korunmak için güçlü kamyon edinin. Kamyon yolunuza çıkacak tüm engelleri kolayca aşmanızı da sağlar. Şehri kuş bakışı mı görmek istiyorsunuz? Kendinize bir uçak alıp bir pilot gibi havada süzülün. Sokakları hızlıca temizlemek için çılgınca bir silah mı arıyorsunuz? Savaş helikopterini deneyin.

GTA benzeri oyun, gelişmiş bir oyun motoruyla yapılmış. Oyunun mekanikleri üzerine düşünülmüş, dinamik ve gerçekçi. Trafik sistemi ve NPC (kontrol edemediğiniz karakterler) oldukça gerçekçi. Hem telefon hem de tablette rahatça oynamanız için optimize edilen oyun, grafik ayarlarını size bırakıyor. İpucu sistemi ve öğretici, oyuna hemen alışmanızı sağlıyor. Başlangıç kursu, hareket sistemi, ateş etme sistemi, sokak dövüş sistemi ve sürüş sistemini anlamanıza yardımcı oluyor.

Truck Driver City Crush APK Oyun Özellikleri

Açık dünya oynanışı

Seçilebilir tonla silah ve yükseltme

Sınırsız hikaye görevi

GTA oynamayı seviyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Truck Driver City Rush APK Android oyunu, istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz açık dünya oynanışına sahip. Oyun sizi belli görevleri yapmaya zorlamıyor, belli kurallar çerçevesinde oynamanızı istemiyor veya talimatlar vermiyor. Tek yapmanız gereken hayatınızı yaşamak ve dilediğinizi yapmak. Her şeyin hakimi sizsiniz. Şehri keşfedin, istediğiniz arabayı kullanın, silahları ateşleyin, zengin olun ve şehirdeki tüm çetelerin kralı olun.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda silahın yanı sıra kıyafet var. İlginç olarak birkaç silaha sahipseniz gezerken öldürüldüğünüzde yere düşmüyorsunuz. Silah almak için aramanıza veya polislerle çatışmanıza gerek yok. İyi donanımlısınız, öfkenizle hazırsınız. Herkese ateş edin, yüksek kalibreli silahlarınızla kimse sizi durduramaz.

Oyunda tüm görevler birbirine bağlı ve siz görevleri tamamlayarak hikayeyi yavaş yavaş ortaya çıkarıyorsunuz. Görevlerin ardındaki gizem oyunu çekici kılıyor, aynı zamanda da meraklandırıyor. Görevler hiç bitmiyor ve şehrin her yerinde bir görev sizi bekliyor. Bir görevi tamamladığınızda silah ve yükseltmeleri almak için kullanabileceğiniz nakit ile ödüllendiriliyorsunuz.