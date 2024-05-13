Türk oyunculara özel olarak geliştirilen Türk Stars APK, özelleştirilmiş bir Brawl Stars sürümü olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk Stars APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz değiştirilmiş bir Brawl Stars sürümüdür. Türk oyuncular için bağımsız bir şekilde geliştirilen Türk Brawl Stars, arayüz, logo, mod ve farklı değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Brawls Stars'ın heyecanlı mücadelelerinde eğlenceli Türk esintilerin alabilir ve oyundaki her şeye erişebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla 3v3 savaşlara katılabileceğiniz bu oyunda, Türk sunucusunda oynayacaksınız. Yerel sunuculardaki bölgesel sıralamalarda yer almak ve üst sıralara tırmanmak istiyorsanız, rakiplerinize karşı mücadele verin ve savaşlardan galip ayrılın.

Türk Stars APK'nın öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Güncel Brawl Stars oynanışı ve içerikleri

Trük içeriklere sahip olan ekstra içerikler

Arayüz, logo ve kostüm değişiklikleri

Çevrimiçi oynanabilirlik

Tatmin edici grafikler

Gerçek zamanlı 3v3 savaşlar

Türk Stars, çeşitli içeriksel güncellemelerin yanı sıra oynanış açısından farklı bir yapıya sahip değildir. Oyuncular, ana oyun olan Brawl Stars'ın alışılagelmiş oynanışıyla oynayabilir ve Türk karakter kostümlerini satın alabilirler. Arayüz ve logo gibi basit değişimlerin yanı sıra karakterler de değişime uğramıştır.

Türk Stars APK İndir

Türk kostümleriyle karakterinizi donatabilir ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Grafik anlamında da tatmin edici bir yapıya sahip olan Türk Stars APK'yı indirerek, siz de akıllı cihazlarınızdan aksiyon dolu savaşlara katılabilirsiniz.