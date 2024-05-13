Türk Stars APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 250 MB
- Üretici Turk Brawl Stars
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Türk oyunculara özel olarak geliştirilen Türk Stars APK, özelleştirilmiş bir Brawl Stars sürümü olarak karşımıza çıkıyor.
Türk Stars APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz değiştirilmiş bir Brawl Stars sürümüdür. Türk oyuncular için bağımsız bir şekilde geliştirilen Türk Brawl Stars, arayüz, logo, mod ve farklı değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Brawls Stars'ın heyecanlı mücadelelerinde eğlenceli Türk esintilerin alabilir ve oyundaki her şeye erişebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla 3v3 savaşlara katılabileceğiniz bu oyunda, Türk sunucusunda oynayacaksınız. Yerel sunuculardaki bölgesel sıralamalarda yer almak ve üst sıralara tırmanmak istiyorsanız, rakiplerinize karşı mücadele verin ve savaşlardan galip ayrılın.
Türk Stars APK'nın öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Güncel Brawl Stars oynanışı ve içerikleri
- Trük içeriklere sahip olan ekstra içerikler
- Arayüz, logo ve kostüm değişiklikleri
- Çevrimiçi oynanabilirlik
- Tatmin edici grafikler
- Gerçek zamanlı 3v3 savaşlar
Türk Stars, çeşitli içeriksel güncellemelerin yanı sıra oynanış açısından farklı bir yapıya sahip değildir. Oyuncular, ana oyun olan Brawl Stars'ın alışılagelmiş oynanışıyla oynayabilir ve Türk karakter kostümlerini satın alabilirler. Arayüz ve logo gibi basit değişimlerin yanı sıra karakterler de değişime uğramıştır.
Türk Stars APK İndir
Türk kostümleriyle karakterinizi donatabilir ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Grafik anlamında da tatmin edici bir yapıya sahip olan Türk Stars APK'yı indirerek, siz de akıllı cihazlarınızdan aksiyon dolu savaşlara katılabilirsiniz.