Twitter'ı daha renkli bir yapıda kullanmaya imkan veren Twitter Aero APK ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Resmi devlet kurumlarının dahi gelişmeleri takip etme amacıyla kullanılan Twitter, geçtiğimiz aylarda Tesla'nın sahibi Elen Musk tarafından satın alındı. Güncel Twitter'ın gelişmiş versiyonu olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Twitter Aero APK ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Bildiğiniz Twitter'ı daha renkli ve daha özellikli bir hale getiren Twitter Aero APK bünyesinde Türkçe dil desteği de bulunduruyor.

Twitter Aero APK Özellikleri

Tüm videoları, fotoğrafları ve GIF dosyalarını ücretsiz olarak indirme imkanı,

Videoların çözünürlüğünü seçme imkanı,

Keşfet sekmesindeki önemsiz görsel ve yazıları kaldırma imkanı,

Yazdığınız mesajı gizleyebilirsiniz. Böylelikle karşı taraf mesajı yazdığınızı ya da sildiğinizi anlayamazlar,

Mesajların okunup okunmadığınız gizleyebilirsiniz,

Gizli,

Tamamen güvenli,

Ücretsiz kullanım,

Kullanıcılarına birbirinden farklı renkleri deneyimleme fırsatı veren Twitter Aero APK, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer veren uygulama, bildiğimiz Twitter uygulamasını daha renkli ve daha fazla özellik ile kullanma fırsatı veriyor. Gizliliğe önem veren ve oldukça güvenilir bir yapı da kullanıcıların karşısına çıkan uygulama, reklamlar vasıtası ile gelir elde ediyor. Ömür boyu ücretsiz olacak olan uygulama, kullanıcılarına videoların çözünürlüğünü seçip indirme fırsatı veriyor. Yazılan mesajları silme, okundu bilgisini kaldırma gibi pek çok işlevsel özelliğine sahip olan Twitter Aero APK, herhangi bir root işlemi olmadan rahatlıkla kullanılabiliyor. Gizliliği ile ön plana çıkan uygulama, günümüzdeki Twitter'a nazaran daha renkli içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Twitter Aero APK İndir

Ücretsiz olarak lansmana çıkan ve günümüzde Android platformunda indirilip kullanılabilen Twitter Aero APK milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Uygulamayı hemen ücretsiz olarak indirilip kullanmaya başlayabilirsiniz.