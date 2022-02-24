TWRP Manager ile Android akıllı telefonunuzu kurabilir, yedekleyebilir ve geri yükleme işlemleri yapabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Jmz Software tarafından geliştirilen TWRP Manager Android platformuna özgü geliştirilen bir yedekleme uygulamasıdır. Google Play üzerinde geniş kitlelere ulaşmayı başaran uygulama, oldukça basit bir kullanıma sahip. Kullanıcılara epey geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan uygulama da kullanıcılar Android akıllı telefonlarını diledikleri gibi kurabilecek, yedekleme yapabilecek ve yeri geldiğinde de kurtarma modunu devreye sokabilecekler.

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan TWRP Manager APK ile kullanıcılar akıllı telefonlarını yedekleyebilirler. Günümüzde en büyük problemler arasında yer alan verilerin silinmesi problemi herkesin başının belası artık. Kullanıcılar TWRP Manager APK sayesinde verilerini kurtarabilecek ve güvene alabilecekler.

TWRP Manager APK Özellikleri

Ücretsiz,

Basit kullanım,

Veri kurtarma,

Veri yedekleme,

Cihaz kurulumu,

Rootlu cihaz,

Rootlu cihazlarda kullanılabilen TWRP Manager APK cihazda veri kurtarmak için birebirdir. Ücretsiz kullanımı sayesinde kullanıcıların epey işini gören uygulama da reklamlar da yer alıyor. Aslında uygulamanın ücretsiz olmasının sebebi bu reklamlar diyebiliriz. Reklamları kaldırmak için kullanıcılardan 0.99 dolar kabul eden uygulama, reklamlar dahilinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. TWRP Manager APK ile kullanıcılar rootlu cihazlarından veri kurtarabilir, yedekleme yapabilir ve geri yükleme işlemlerini güvenle gerçekleştirebilirler.

Epey kullanışlı olan uygulama oldukça detaylı bir menüye sahip. Menü yardımı ile kullanıcılar yapmak istediği işlemi kolayca başlatabiliyor.

TWRP Manager APK İndir

Google Play üzerinde Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan TWRP Manager APK, günümüzde 5 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. 2017 yılından bu yana güncelleme almayan yapım, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.