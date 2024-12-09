Ultimate Clash Soccer APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 678 MB
- Üretici First Touch Games Ltd.
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Ultimate Clash Soccer APK, gerçek zamanlı PvP futbol oyunları arasında yer alıyor.
First Touch Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Ultimate Clash Soccer APK, resmi lisanslı futbolcuları içerisinde barındıran bir Android futbol oyunudur. Ödüllü ekip tarafından oyunculara sunulan Ultimate Clash Soccer'da, kendi takımınızı oluşturun ve diğer oyunculara karşı mücadele verin.
Diğer futbol oyunlarının aksine dikey bir şeklide oynadığınız oyunda, parmağınızı kaydırarak kontrolleri sağlayın ve pozisyonları en iyi şekilde değerlendirin. Defans oyuncularının hareketlerini doğru tahmin ederek, topa doğru müdahale edin ve pas ya da şut opsiyonlarınızı kullanın.
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Aksiyon ve adrenalin dolu maçların süresi 90 saniyedir. Bu kısa süre içerisinde rakiplerinizi yenmeye çalışmalısınız. Kazandığınız maçlarla birlikte ödüller alabilir ve küresel liderlik tablosunda üst sıralara çıkabilirsiniz.
Resmi lisanslı oyuncularla sözleşmeler imzalayarak takımlarınızı oluşturabilirsiniz. Takımınızı hem taktiksel hem de yönetimsel olarak özelleştirebilirsiniz. Kadronuzdaki futbolculardan ilk 11 oluşturun ve arkadaşlarınıza meydan okuyun!
Eğlenceli oyun mekaniği sayesinde kendini diğer futbol oyunlarından ayıran Ultimate Clash Soccer APK'yı indirin ve siz de gerçek zamanlı bir PvP futbol deneyimi yaşayın!
Ultimate Clash Soccer Oyunu Özellikleri
- Gerçek zamanlı PvP futbol oyunu
- Resmi lisanslı futbolular
- Ligler, turnuvalar ve dostluk maçları
- Takım oluşturma ve taktiksel özelleştirmeler
- Futbolcularla sözleşme imzalama
- Adrealin dolu 90 saniyelik oyun süresi
- Gelişmiş yapay zeka ve animasyonlar
- Oyuncuları parmak kaydırarak kontrol etme