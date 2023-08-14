Ultimate Draft Soccer APK, futbol hayranları için stratejik bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ultimate Draft Soccer APK, stratejik ve iyi performans sergileyen takımlar kurup mücadele etmenize olanak tanıyor. Kimyanızı iyi oluşturup, oyuncularınızı iyi seçmelisiniz. Kendi takımınızı kurduğunuz Ultimate Draft Soccer'da, koca bir sezonu birinci tamamlayarak başarılara koşabilirsiniz.

First Touch Games'in geliştirdiği Ultimate Draft Soccer, geliştirici ekibin Dream League Soccer, Score! Hero, Score! Match gibi birçok oyununun ardından piyasaya sürülüyor. Eğlenceli yapısı ve ilgi çekici grafikleriyle birlikte, adrenalin dolu bir sezon geçirebilirsiniz.

Takımınızı oluştururken kararlarınızı iyi vermek zorundasınız. Stratejik bir yapı oluşturmalı ve takım uyumunu sağlamalısınız. Maçlarınıza başladığınızda karşınıza 90 saniyelik bir senaryo gelecek. Gelişmiş yapay zeka ile beraber, oyuncularınızı parmak hareketlerinizle oynatabilirsiniz. İstediğiniz oyuncuyu koşturabilir, pas attırabilir veya gol vuruşlarını yaptırabilirsiniz.

Ultimate Draft Soccer APK İndir

Kazandığınız maçlarla zirveye adım adım yaklaşabilirsiniz. Öncelik olarak takımınızın ilk hedefine odaklanın ve küresel liderlik yarışında boy gösterin. Oynayacağınız senaryoları iyi değerlendirin ve defans dörtlüsünün kafasını karıştıracak paslar atın.

Her sezon başında yeni şehirleri ve stadyumları ziyaret ettiğiniz Ultimate Draft Soccer'da, kendi tasarladığınız maskotunuzu sergileyebilirsiniz. Aynı zamanda, özel olarak tasarlanan formalardan takımınıza en çok yakışanı seçebilirsiniz. Eğer bir futbol hayranıysanız Ultimate Draft Soccer APK indirip, takımınızı küresel liderlik sırasında zirveye taşıyabilirsiniz.

Ultimate Draft Soccer APK Özellikleri