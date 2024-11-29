Ultra Cop
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici JG Roos
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90'ların retro yapısını içerisinde barındıran Ultra Cop, polis rolüne geçtiğiniz bir shooter oyunudur.
Ultra Cop, 90'ların sonlarından esinlenen bir nişancı oyunudur. hem FPS hem de TPS oynanışına sahip olan Ultra Cop'ta, gelişmiş bir polis olarak çetelerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Retro grafikler eşliğinde düşmanları alt edin, sokakları teker teker temizleyin ve çeşitli araçları kullanın.
Oyunun modellemeleri ve oynanışı her ne kadar eski tarzdan esinlense de, oynadığımız zaman günümüzün oynanışına benzer bir yapıda olduğunu hissedeceksiniz. Örneğin, silah görünümleri eski tarzda olsa da mekanikler alıştığımız yapıya sahiptir.
Suç dünyasına acı vermek için Mech'leri, otomatik silahlarınızı veya keskin nişancı silahlarınızı kullanabilirsiniz. Masum bebekleri kullanın, yoğun aksiyonu yaşayın ve dört benzersiz senaryoyu yüksek tekrar oynanabilirlik sayesinde deneyimleyin.
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Ultra Cop, savaş anında birinci ve üçüncü şahıs kamera açısı arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyor. Siz de Ultra Cop indirin ve 90'ların shooter oyunlarını mükemmel özelliklerle deneyimleyin!
Ultra Cop Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-2600 3.40GHz
- Bellek: 1024 MB RAM
- Ekran Kartı: NIVIDIA GeForce GTX 750ti
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1000 MB kullanılabilir alan