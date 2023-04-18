UNDAWN APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici Level Infinite
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Yepyeni bir MMO tecrübesine hazır mısınız? UNDAWN APK’yi indirin ve hem PvP hem PvE olarak mücadele verip hayatta kalmaya çalışın.
PUBG Mobile’ın geliştiricilerinin de içinde bulunduğu bir MMO oyununa ne dersiniz? Pek çok farklı türün mekaniklerini bünyesinde bulunduran UNDAWN APK oyunculara bambaşka bir MMO deneyimi vaat ediyor.
UNDAWN APK İndir
UNDAWN 2023 yılında piyasaya çıkmış bir oyundur. PUBG Mobile’ın geliştiricilerinden oluşan bir ekip olan Lightspeed Studios tarafından geliştirildi, Level Infinite ve Tencent Games tarafından yayınlandı.
UNDAWN APK şu türlerin birleşiminden oluşmuş bir MMO oyunudur:
- Açık dünya
- Çok oyunculu ve eşli oyunculu
- TPS
- Aksiyon nişancı
- RPG
- Hayatta kalma
UNDAWN APK kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Zombilerle PvE olarak, diğer oyuncularla da PvP olarak mücadele edebileceğimiz bu oyunda amacımız hayatta kalmak.
UNDAWN Oyna
UNDAWN APK karakter kişiselleştirmesi bakımından son derece zengin bir oyun. Bu oyunda kendi karakterinizi oldukça detaylı bir şekilde yaratmanıza olanak sağlanmış. Sadece kendi karakterinizi değil, içinde bulunduğunuz üssünüzü de kişiselleştirebiliyorsunuz. Son derece detaylı bir özelleştirme imkanı sunan UNDAWN APK bu özelliği ile de öne çıkan bir yapım.
Eğer telefonunuzda oynamak için detaylı ve geniş bir oyun arıyorsanız UNDAWN APK’ya muhakkak bir göz atın. PUBG Mobile’ın görsel tarzını beğeniyorsanız ve hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız UNDAWN APK size hitap edebilecek bir yapım olabilir.
Ücretsiz
Pek çok farklı türün birleşiminden oluşuyor olması
Çeşitli oynanış mekanikleri
Geniş bir dünyaya sahip olması
Uzun vadeli oynanış süresi
PUBG Mobile`a çok fazla benziyor
Grafikler eski bir oyunmuş gibi hissettiriyor
UI çok kalabalık
Pay to win olmaya çok müsait bir oyun yapısı var