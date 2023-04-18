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UNDAWN APK

UNDAWN APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 1.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Level Infinite
  • İndir

Yepyeni bir MMO tecrübesine hazır mısınız? UNDAWN APK’yi indirin ve hem PvP hem PvE olarak mücadele verip hayatta kalmaya çalışın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

PUBG Mobile’ın geliştiricilerinin de içinde bulunduğu bir MMO oyununa ne dersiniz? Pek çok farklı türün mekaniklerini bünyesinde bulunduran UNDAWN APK oyunculara bambaşka bir MMO deneyimi vaat ediyor.

UNDAWN APK İndir

UNDAWN 2023 yılında piyasaya çıkmış bir oyundur. PUBG Mobile’ın geliştiricilerinden oluşan bir ekip olan Lightspeed Studios tarafından geliştirildi, Level Infinite ve Tencent Games tarafından yayınlandı.

UNDAWN APK şu türlerin birleşiminden oluşmuş bir MMO oyunudur:

  • Açık dünya
  • Çok oyunculu ve eşli oyunculu
  • TPS
  • Aksiyon nişancı
  • RPG
  • Hayatta kalma

UNDAWN APK kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Zombilerle PvE olarak, diğer oyuncularla da PvP olarak mücadele edebileceğimiz bu oyunda amacımız hayatta kalmak.

UNDAWN Oyna

UNDAWN APK karakter kişiselleştirmesi bakımından son derece zengin bir oyun. Bu oyunda kendi karakterinizi oldukça detaylı bir şekilde yaratmanıza olanak sağlanmış. Sadece kendi karakterinizi değil, içinde bulunduğunuz üssünüzü de kişiselleştirebiliyorsunuz. Son derece detaylı bir özelleştirme imkanı sunan UNDAWN APK bu özelliği ile de öne çıkan bir yapım.

Eğer telefonunuzda oynamak için detaylı ve geniş bir oyun arıyorsanız UNDAWN APK’ya muhakkak bir göz atın. PUBG Mobile’ın görsel tarzını beğeniyorsanız ve hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız UNDAWN APK size hitap edebilecek bir yapım olabilir.

ARTILAR

Ücretsiz

Pek çok farklı türün birleşiminden oluşuyor olması

Çeşitli oynanış mekanikleri

Geniş bir dünyaya sahip olması

Uzun vadeli oynanış süresi

EKSİLER

PUBG Mobile`a çok fazla benziyor

Grafikler eski bir oyunmuş gibi hissettiriyor

UI çok kalabalık

Pay to win olmaya çok müsait bir oyun yapısı var