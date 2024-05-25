Zombi sürülerine karşı hayatta kalmaya çalıştığınız Undead City'de, kaynaklarınızı toplayın, görevlerinizi yapın ve kıyamet sonrası harap olan dünyada hayatta kalan son kişi olun!

Berkcan Aktürk - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Undead City, zombi ordularına karşı hayatta kalmanız gereken bir hayatta kalma aksiyon oyunudur. Birinci şahıs nişancı mekaniğiyle birlikte oyunculara aksiyon dolu anlar yaşatan bu oyunda, karşınıza çıkan zombi sürülerini öldürün ve verilen görevleri tamamlamaya çalışın.

Zombilerle dolu olan bu dünyada hayatta kalmak istiyorsanız, kaynak toplamalı ve silah aramanız gerekmektedir. Verilen görevleri ancak bu sayede yapabilir ve tahmin edeceğiniz üzere mühimmatsız düşmanlarınızı öldüremezsiniz.

Kaynak, malzeme ve mühimmat topladığınıza göre, artık hayatta kalanlardan biri olmak için mücadele verebilirsiniz. Alışılmış bir FPS yapısıyla karşımıza çıkan Undead City, çeşitli silah modellerini de içerisinde barındırmaktadır. Bir keskin nişancı, makinalı tüfekler veya farklı türden silahları kullanarak düşmanlarınızı öldürebilirsiniz.

Undead City İndir

Sandbox yapıya sahip olan Undead City'de, istediğiniz her yere gidebilir ve görevlerinizi yapabilirsiniz. Kıyamet sonrası bir dünyada geçtiği için, kanlı, dağılmış ve harap halde olan sokaklardan geçeceksiniz.

31 Mayıs 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak olan Undead City, halihazırda Steam Sayfasında bir demo sürümünü barındırmaktadır. Eğer siz de oyunu deneyimlemek ve zombilere karşı hayatta kalmak istiyorsanız, Undead City indirebilirsiniz.

Undead City Sistem Gereksinimleri