UNDECEMBER ile geleneksel Hack & Slash ve ARPG oyunlarına elveda. Türünün en farklı yapımlarından biri olan UNDECEMBER ile sürekli karakterinizi geliştirin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Needs Games tarafından geliştirilen ve LINE Games tarafından yayınlanan UNDECEMBER Hack & Slash ve ARPG türlerinin birleşimi ile oluşturulmuş son derece karanlık ve yüksek tempolu bir oyundur. Hikayesinin yanı sıra oldukça iyi bir oynanışa sahip olan UNDECEMBER uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz bir yapım.

UNDECEMBER’ın içerikleri şu şekildedir:

Hikaye : Oyunun ana senaryosu.

: Oyunun ana senaryosu. Kaos Zindanı : Ana senaryo tamamlandıktan sonra kullanılabilen oyun sonu içeriği.

: Ana senaryo tamamlandıktan sonra kullanılabilen oyun sonu içeriği. Boss Raid: En fazla 8 oyuncunun katılabildiği bir iş birliği içeriği.

Raid: En fazla 8 oyuncunun katılabildiği bir iş birliği içeriği. PvP : Herkese açık bir PvP içeriği.

: Herkese açık bir PvP içeriği. Lonca: Lonca Takviyeleri gibi özel avantajlar kazanmak için 50'ye kadar üye toplayın.

Oldukça farklı içerikleri ile sizi sürekli oynamaya ve oyunda tutmaya iten UNDECEMBER uzun soluklu oyun arayanların imdadına yetişen bir yapım. Diablo benzeri oyunlar arıyorsanız UNDECEMBER çok iyi bir ücretsiz alternatif.

UNDECEMBER İndir

Hemen UNDECEMBER indirin ve saatlerinizi harcayabileceğiniz bu ARPG ve Hack & Slash oyununda yerinizi alın.

UNDECEMBER Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : intel Core i5-4430 ya da AMD FX-6300

: intel Core i5-4430 ya da AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : nVidia GeForce GTX 960 2GB ya da AMD Radeon R7 370 2GB

: nVidia GeForce GTX 960 2GB ya da AMD Radeon R7 370 2GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 20 GB kullanılabilir alan