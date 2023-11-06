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UNDECEMBER

UNDECEMBER

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 19.53 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Needs Games
  • İndir

UNDECEMBER ile geleneksel Hack & Slash ve ARPG oyunlarına elveda. Türünün en farklı yapımlarından biri olan UNDECEMBER ile sürekli karakterinizi geliştirin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Needs Games tarafından geliştirilen ve LINE Games tarafından yayınlanan UNDECEMBER Hack & Slash ve ARPG türlerinin birleşimi ile oluşturulmuş son derece karanlık ve yüksek tempolu bir oyundur. Hikayesinin yanı sıra oldukça iyi bir oynanışa sahip olan UNDECEMBER uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz bir yapım.

UNDECEMBER’ın içerikleri şu şekildedir:

  • Hikaye: Oyunun ana senaryosu.
  • Kaos Zindanı: Ana senaryo tamamlandıktan sonra kullanılabilen oyun sonu içeriği.
  • Boss Raid: En fazla 8 oyuncunun katılabildiği bir iş birliği içeriği.
  • PvP: Herkese açık bir PvP içeriği.
  • Lonca: Lonca Takviyeleri gibi özel avantajlar kazanmak için 50'ye kadar üye toplayın.

Oldukça farklı içerikleri ile sizi sürekli oynamaya ve oyunda tutmaya iten UNDECEMBER uzun soluklu oyun arayanların imdadına yetişen bir yapım. Diablo benzeri oyunlar arıyorsanız UNDECEMBER çok iyi bir ücretsiz alternatif.

UNDECEMBER İndir

Hemen UNDECEMBER indirin ve saatlerinizi harcayabileceğiniz bu ARPG ve Hack & Slash oyununda yerinizi alın.

UNDECEMBER Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: intel Core i5-4430 ya da AMD FX-6300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 960 2GB ya da AMD Radeon R7 370 2GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Grafikler ve atmosfer gayet iyi

Oynanış keyifli

Çok fazla içerik var

EKSİLER

Geliştiriciler haksız yere çok ban atıyor

Oyun kıran büyük hatalar mevcut

Oyun sizden çok zaman talep ediyor

Pay to Win öğeler mevcut