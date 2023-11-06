UNDECEMBER
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Needs Games
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UNDECEMBER ile geleneksel Hack & Slash ve ARPG oyunlarına elveda. Türünün en farklı yapımlarından biri olan UNDECEMBER ile sürekli karakterinizi geliştirin.
Needs Games tarafından geliştirilen ve LINE Games tarafından yayınlanan UNDECEMBER Hack & Slash ve ARPG türlerinin birleşimi ile oluşturulmuş son derece karanlık ve yüksek tempolu bir oyundur. Hikayesinin yanı sıra oldukça iyi bir oynanışa sahip olan UNDECEMBER uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz bir yapım.
UNDECEMBER’ın içerikleri şu şekildedir:
- Hikaye: Oyunun ana senaryosu.
- Kaos Zindanı: Ana senaryo tamamlandıktan sonra kullanılabilen oyun sonu içeriği.
- Boss Raid: En fazla 8 oyuncunun katılabildiği bir iş birliği içeriği.
- PvP: Herkese açık bir PvP içeriği.
- Lonca: Lonca Takviyeleri gibi özel avantajlar kazanmak için 50'ye kadar üye toplayın.
Oldukça farklı içerikleri ile sizi sürekli oynamaya ve oyunda tutmaya iten UNDECEMBER uzun soluklu oyun arayanların imdadına yetişen bir yapım. Diablo benzeri oyunlar arıyorsanız UNDECEMBER çok iyi bir ücretsiz alternatif.
UNDECEMBER İndir
Hemen UNDECEMBER indirin ve saatlerinizi harcayabileceğiniz bu ARPG ve Hack & Slash oyununda yerinizi alın.
UNDECEMBER Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: intel Core i5-4430 ya da AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 960 2GB ya da AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Grafikler ve atmosfer gayet iyi
Oynanış keyifli
Çok fazla içerik var
Geliştiriciler haksız yere çok ban atıyor
Oyun kıran büyük hatalar mevcut
Oyun sizden çok zaman talep ediyor
Pay to Win öğeler mevcut