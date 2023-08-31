İlk oyunun başarısından sonra ikinci oyun karşımızda. Unravel Two’yu arkadaşımız ile birlikte de oynayabiliyoruz. Hemen Unravel Two indirin.

Kemal Tavus - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Electronic Arts tarafından yayınlanan, Coldwood Interactive tarafından geliştirilen Unravel Two, ilk oyundan 2 yıl sonra, 2018 senesinde yayınlandı. İlk oyunun izinden giden ve büyük oranda ona benzeyen bir yapım olan Unravel Two’nun önemli bir özelliği var. Unravel’ı artık bir arkadaşınız ile birlikte oynayabiliyorsunuz.

Unravel Two Steam’de “Remote Play Together” özelliğine sahip bir oyun. Bir kişi bu oyuna sahip olduğunda arkadaşını davet ederek direk oyunun içine dahil olabiliyor. Eğer Unravel Two’yu iki kişi oynamak istiyorsanız bir kişinin bu oyuna sahip olması yeterli.

“Geçmişten kopulduğunda yeni bağlar kurulmaya başlar” sloganıyla öne çıkan Unravel Two’da ilk oyunda olduğu gibi kendi kendi Yarny’mizi kontrol ediyoruz. Çeşitli bulmacaları çözüyoruz ve hoş bir maceraya atılıyoruz.

Unravel Two İndir

Hemen Unravel Two indirin ve dilerseniz arkadaşınızla dilerseniz de tek başınıza bu sevimli platform oyununu tecrübe edin.

Unravel Two Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit ya da Windows 10 64-bit

: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit ya da Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i3 2120, 3.3GHz ya da AMD FX 4350, 4.2 GHz

: Intel i3 2120, 3.3GHz ya da AMD FX 4350, 4.2 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : ATI Radeon R7 250X ya da Nvidia GTX 650Ti

: ATI Radeon R7 250X ya da Nvidia GTX 650Ti DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan