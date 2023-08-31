Unravel Two
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 8000.00 MB
- Üretici Coldwood Interactive
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İlk oyunun başarısından sonra ikinci oyun karşımızda. Unravel Two’yu arkadaşımız ile birlikte de oynayabiliyoruz. Hemen Unravel Two indirin.
Electronic Arts tarafından yayınlanan, Coldwood Interactive tarafından geliştirilen Unravel Two, ilk oyundan 2 yıl sonra, 2018 senesinde yayınlandı. İlk oyunun izinden giden ve büyük oranda ona benzeyen bir yapım olan Unravel Two’nun önemli bir özelliği var. Unravel’ı artık bir arkadaşınız ile birlikte oynayabiliyorsunuz.
Unravel Two Steam’de “Remote Play Together” özelliğine sahip bir oyun. Bir kişi bu oyuna sahip olduğunda arkadaşını davet ederek direk oyunun içine dahil olabiliyor. Eğer Unravel Two’yu iki kişi oynamak istiyorsanız bir kişinin bu oyuna sahip olması yeterli.
“Geçmişten kopulduğunda yeni bağlar kurulmaya başlar” sloganıyla öne çıkan Unravel Two’da ilk oyunda olduğu gibi kendi kendi Yarny’mizi kontrol ediyoruz. Çeşitli bulmacaları çözüyoruz ve hoş bir maceraya atılıyoruz.
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Unravel Two İndir
Hemen Unravel Two indirin ve dilerseniz arkadaşınızla dilerseniz de tek başınıza bu sevimli platform oyununu tecrübe edin.
Unravel Two Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit ya da Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i3 2120, 3.3GHz ya da AMD FX 4350, 4.2 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon R7 250X ya da Nvidia GTX 650Ti
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Remote Play Together özelliği çok iyi
Eğlenceli oyun yapısı
Hoş bir hikaye
7`den 77`ye hitap eden oynanış
Türkçe dil desteği olsaymış çok iyi olurmuş