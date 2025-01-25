Unreachable, kaçırılan ailenizi kurtarmaya çalıştığınız gerilim dolu bir macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 46 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ailenizin kaçırıldığını öğrenmeniz ile başlayan gerilim dolu süreç, yerlerini tespit etmenizle birlikte devam etmektedir. Unreachable, kendinizi adeta bir dedektifmiş gibi hissedeceğiniz birinci şahıs macera oyunudur. Aileniz için bir kurtarma planı oluşturun, yerlerini tespit edin ve zorlu bulmacaları çözerek onları kurtarmaya çalışın.

Ailenizi kaçıran kişi sizinle telsiz aracılığıyla konuşmaktadır. Karınız ve kızınızın hayatını kurtarmak için verilen talimatları yerine getirmeli ve asla yakalanmamalısınız. Kaçıran kötü adam sizinle biraz eğlenmek ve işlerinizi zora sokmak isteyebilir. Hiç taviz vermeden söyleneni yapın ve ailenizi kurtarın.

Karanlık atmosferi, zorlu bulmacaları ve hikayesiyle birlikte tatmin edici bir macera deneyimi sunan Unreachable, 28 Ocak 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak.

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Kaçıran kişinin talimatlarını yaparken, diğer yandan da etrafınızdaki ipuçlarına göz atmalısınız. Bulduğunuz her eşya sizi ailenize bir adım daha yakınlaştırabilmektedir. Bu yüzden her şey verilen görevleri yapmak değil, kendi dedektif ruhunuzu da ortaya koymaktır.

Siz de Unreachable indirin ve gerilim dolu bu macerada ailenizi kurtarmak için yollar arayın!

Unreachable Sistem Gereksinimleri