Keyifli bir futbol deneyimi sunan Vive le Football APK ile yeni kariyerlere hazırlanın.

Doğukan Çağlakpınar - 18 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün popüler oyun yayıncılarından bir tanesi olan NetEase Games, yepyeni bir oyun ile yine oyuncuların kalbinde taht kurmaya hazırlanıyor. Futbol simülasyon oyunu olarak adından söz ettirecek olan yapımın adı Vive le Football APK olarak duyuruldu. Sıradan futbol oyunlarının aksine özelleştirilebilir pek çok içerik sunan oyun İngilizce dil desteği ile oynanıyor. Yapım içerisinde kendi menajer karakterimizi yaratacak, kulübümüzü seçecek ve o kulüp ile birbirinden farklı kupalar kaldırmaya çalışacağız.

Vive le Football APK Özellikleri

Karakter oluşturma,

Basit kontrollere sahip,

Kaliteli görsel efektler,

Gerçekçi bir yapı,

Birbirinden farklı kulüpler,

Binlerce oyuncu,

Tek oyunculu,

Çeşitli stadyumlar,

FIFro lisanslı içerikler,

Android platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Vive le Football APK, sürükleyici bir futbol deneyimini karşımıza çıkarıyor. Birbirinden farklı liglere ve kulüplere ev sahipliği yapan oyun, maç esnasında taraftar tezahüratları eşliğinde oyunu daha eğlenceli bir hale getiriyor. İngilizce bir maç anlatımı eşliğinde futbol maçları yapacağımız yapım da zengin bir içerik karşımıza çıkacak. Zorlu hareketlerin ve futbolcu becerileri eşliğinde mücadele edeceğimiz Vive le Football APK'da oyunculara özgü pek çok özel harekette yer alacak.

Oyun içerisinde dünyanın önde gelen kulüpleri de karşımıza çıkacak. Lisanslı olarak tüm içerikleri oynayacağımız oyunda dünyanın önde gelen oyuncuları da karşımıza çıkacak olan detaylar arasında yer alıyor.

Vive le Football APK İndir

Dünyanın dört bir yanından stadyumlarında bulunduğu oyun da maçlar hiç olmadığı kadar rekabet dolu bir atmosferde yapılacak. İngilizce dil seçeneği eşliğinde oynanabilecek olan oyun, bizlere kendi menajer karakterlerimizi de tepeden tırnağa oluşturma fırsatı verecek. Karakterimizin saçını, gözünü, kıyafetini kısaca tüm görünümünü dilediğimiz gibi özelleştirebileceğiz.

Vive le Football APK'yı dileyen oyuncular Windows platformunda da oynayabilirler. Oyun hem Android hem de Windows platformunda ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. İyi eğlenceler dileriz.