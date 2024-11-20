Void Sols, karanlık labirentte zorlu düşmanlara karşı savaştığınız bir aksiyon soulslike oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minimalist bir yapıda geliştirilen Void Sols, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir soulslike oyunudur. Gölgelerle dolu olan labirent içerisinde sizi zorlu düşmanlar beklemektedir. Hepsini alt edip, yolunuza devam edin ve zorlayıcı boss savaşlarını deneyimleyin.

Üçgen bir karakteri canlandırdığınız bu oyunda, üstten aşağı bakış açısıyla oynamaktasınız. Sırlarla dolu olan bu dünyayı keşfedin, Sols'ları toplayın ve karakterinizi geliştirin.

Labirent içerisinde birçok düşman sizi pusuda beklemektedir. Her düşman öldürdüğünüzde çeşitli başarımlar kazanabilir veya Sols edinebilirsiniz. Edindiğiniz Sols'ları karakter gelişiminizde kullanın ve istatistiklerinizi her savaştan sonra geliştirin.

Void Sols İndir

Void Sols, çeşitli zorluk seviyelerine sahip olan boss savaşlarını oyunculara sunmaktadır. Giderek yükselen zorluk seviyesi sayesinde, oyuncular karakter gelişimlerine yönlendirilir ve her savaşta dengeli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Oyunun mekaniklerine bakacak olursak; hem kontrol hem de oynanış açısından ilk aşamada basit denebilecek bir yapıya sahiptir. Karakter kontrolleri, kendinize kattığınız yetenekler ve zorluk seviyeleriyle doğru orantılı olarak daha karmaşık hale gelmektedir. Lakin kontrollere alıştıkça oyundan da fazlasıyla keyif alacaksınız.

Siz de Void Sols indirin ve benzersiz özelliklere sahip olan aksiyon soulslike deneyimi yaşayın!

Void Sols Sistem Gereksinimleri