Wartune Ultra APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 121 MB
- Üretici 7road International HK Limited
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Wartune Ultra APK, 10 yıllık web sürümünün ardından mobil platformlara çıkış yapan bir RPG oyunudur.
Klasik bir web sürümünün ardından mobil platformlara çıkışını yapan Wartune Ultra APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir RPG oyunudur. Güçlü bir lord olarak şehrinizi inşa edecek, düşmanlarınızla savaşacak ve karakterlerinizi giderek güçlendireceksiniz.
10 yıllık bir web sürümü bulunan Wartune Ultra, sadece mobil platformlara değil, aynı zamanda PC'ye de çıkışını yapmıştır. Farklı cihazlardan oynasanız bile ilerlemeniz kaybolmaz ve ister PC ister mobil cihazlarda savaşlarınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
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Wartune Ultra APK İndir
Kendi karakterinizi oluşturduktan sonra arkadaşlarınızla bir araya gelin, lonca oluşturun ve diğer birliklere karşı mücadele verin. Çeşitli sınıflardan kahramanlara ev sahiplipi yapan Wartune Ultra APK, türün istediği her sınıfı oyunculara sunmaktadır. Büyücüler, şovalyeler, okcular, barbarlar ve ne ararsanız istediğiniz her sınıfla RPG dünyasına adım atabilirsiniz.
Oyunda ilerlemek ve boss savaşlarını galip kapatmak istiyorsanız, en önemli hamlelerden biri olan perileri yanınıza almalısınız. Periler, her savaşta size yardımcı olur ve can, hasar, savunma gibi konularda üstün etki sağlar. Siz de Wartune Ultra APK indirin ve mobil cihazlarınızda mükemmel bir stratejik RPG deneyimi yaşayın!
Savaşlardaki seviyenizi artırmak ve daha güçlü olmak için şehrinizdeki tesisleri geliştirmelisiniz. Kazandığınız paraları kullanarak, Wartune kıtasındaki en büyük şehri siz inşa edin!