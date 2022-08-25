Wavve ile etkileyici video klipler hazırlayabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Resmi web sitesi üzerinde kullanıcıların erişimine açılan Wavve oldukça zengin bir kullanıcı arayüzü ile lansmana çıktı. Kullanıcılarına ses efektleri ve müzikler ile videoları düzenleme, etkili görüntüler oluşturma imkanı veren Wavve, geniş özellik yelpazesine sahip. İnsanların günlük hayatında epey geniş bir yer edinen sosyal platformlar, yayınlanan bu videolar ile daha renkli bir hale gelmeye devam ediyor. Kullanıcılarına sesleri ve görüntüleri birleştirerek etkili görsel sahneler oluşturma imkanı veren uygulama, pratik bir kullanıma sahip. Video klip hazırlamak için kullanıcılara pek çok işlevsel özellikler sunan yapımın ücretsiz sürümü sınırlı özelliğe sahip. Ücretli yapısı ile tam erişilebilir olan Wavve Web üzerinde kullanılabiliyor.

Wavve Özellikleri

İlgi çekici sahneler oluşturma,

Konuşmalar ya da müzikleri birleştirme,

Ücretli ve ücretsiz sürümler,

Hızlı ve pratik videolar düzenleme,

Etkileyici görsel efektler,

Resim yükleme,

Çeşitli animasyonlar,

Web üzerinde kullanıcılarına etkileyici videolar düzenleme imkanı veren Wavve, ücretsiz yapısı ile günümüzde geniş kitleler tarafından kullanılıyor. Kullanıcılar Wavve sayesinde saniyeler içerisinde resimler ile müzikleri birleştirecek ilgi çekici animasyon ve efektler ile videolar oluşturabilecekler. İngilizce dil desteği ile kullanılabilen uygulama sosyal medya fenomenleri tarafından en çok tercih edilen yardımcı programlardan bir tanesi olma özelliğine sahip. Kullanıcılar uygulama sayesinde sosyal medyada ilgi çekebilecek videolar paylaşabilecek ve fotoğrafları daha anlamlı bir hale getirebilecekler. Şarkıların yanı sıra kullanıcılar dilerlerse çeşitli ses kayıtlarından da yararlanarak video klipler hazırlayabilirler.

Wavve İndir

Web tarayıcısı üzerinden kullanılabilen Wavve'in herhangi indirilebilir bir dosyası yer almıyor. Uygulama resmi web sitesi üzerinden kullanılabiliyor.