Chegg
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 165
- DOSYA BOYUTU 13.00 MB
- Üretici Chegg, Inc.
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Öğrenciler için sınırsız bir kaynak olacak Chegg uygulaması ile aradığınız ders kitaplarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Chegg uygulaması ile ihtiyaç duyduğunuz ders kitapları ve soru bankalarına kolayca ulaşabilir, derslerinizde de faydasını görebilirsiniz.
Öğrencilerin en büyük sorunu yardımcı kitap ve soru bankası gibi kaynakların maliyetli olmasıdır. Ancak Chegg uygulaması, pek çok alanda sunulan ders kitaplarını daha uygun bir fiyatla sunarak yüzde 90’a kadar tasarruf etmenizi sağlıyor. Başlık, yazar, ISBN ya da bir barkodu tarayarak aradığınız ders kitaplarına kolayca ulaşabiliyorsunuz. 7 günlük ücretsiz deneme süresi sayesinde, uygulamanın sunduğu özellikleri ve ders kitaplarını test etme imkanı da bu konuda oldukça işimize gelecek gibi görünüyor.
2.5 milyon adım adım soru çözümleri bulunan kütüphane de ödevleriniz ve sınavlarınız için en büyük yardımcınız olacak. Ders çalışırken çözdüğünüz sorularda, takıldığınız bir nokta olduğu zaman hemen fotoğrafını çekerek alanında uzman kişilere göndererek yardım alma gibi bir imkan da sunan Chegg uygulaması, Android işletim sistemli cihaz kullanan öğrenciler için mükemmel bir kaynak olacaktır.
Chegg
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 33
- DOSYA BOYUTU 55.40 MB
- Üretici Chegg, Inc.
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Ders çalışırken ya da sınavlara hazırlanırken sizlere yardımcı olacak kaynakları bulabilir, takıldığınız noktalarda alanında uzman kişilerden yardım talep edebilirsiniz.
Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ve maliyetli olması sebebiyle büyük bir sorun haline gelen yardımcı kitaplar Chegg uygulamasıyla iOS işletim sistemli telefonlarınıza geliyor.
Sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve soru bankalarının maliyetli olması, gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Chegg adlı uygulama, bu tarz kitapları daha uygun fiyatla sunarak yüzde 90’a kadar tasarruf etmenizi sağlıyor. Aradığınız kitabın adı, yazarı, ISBN ya da barkodundan kolayca bulabiliyor ve e-kitap versiyonunu satın alabiliyorsunuz. Ayrıca, 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunarak uygulamayı daha rahat bir şekilde test etme imkanına da sahip olabiliyorsunuz.
Kütüphanesinde bulunan binlerce soru ve bu sorulara ait 2.5 milyon adım çözüm ile sınavlara daha rahat bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Ders çalışırken takıldığınız noktalar olduğunda ise, takıldığınız bölümün fotoğrafını çekerek alanında uzman kişilerden yardım talep edebiliyorsunuz. Bu anlamda öğrencilere sınırsız bir kaynak sunan Chegg uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Chegg
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Chegg, Inc.
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Öğrenciler için geliştirilen Chegg ile ders kitaplarına anında ulaşabilirsiniz.
Kayıt kalem devri yavaş yavaş bitmeye başladı. Ülkemizde çeşitli okullar tablet üzerinden ders işlemeye devam ederken dünyanın dört bir yanında da dersler artık onlar platformlarda veriliyor. Öğrencileri kitap taşımaktan kurtaran tablet modelleri, ülkemizde eğitim sistemini ciddi bir ölçüde değiştirken, çanta taşımadan okula giden öğrencilerinde yüzünü güldürüyor. Teknoloji geliştikçe pek çok alanda çeşitli yenilikler de karşımıza çıkmaya devam ediyor. E-kitap siteleri sayfalarca dosyayı düşük bir boyutta bizlere sunarken, taşıma yükü de ortadan kalkıyor. Geçtiğimiz yıllarda yayına giren Chegg öğrencilere 7 gün 24 saat ders kitaplarına ve ders kaynaklarına ulaşma imkanı veriyor. Android, iOS ve Web platformlarında kullanılabilen Chegg, birbirinden farklı ders kaynaklarına ulaşmak için en kolay ve en hızlı yollardan bir tanesii olarak görülüyor.
Chegg Özellikleri
- 7 günlük ücretsiz deneme imkanı,
- Farklı dil seçeneklerinde ders kitapları,
- Zengin yardımcı kitaplar,
- Düşük dosya boyutu ile dosyaları indirme imkanı,
- Soru çözüm kitapları,
- Basit kullanım,
- Hem mobil hem web erişimi,
- İngilizce içerikler,
Öğrencilerin en zor zamanlarda imdadına yetişen Chegg kendine has pek çok özelliğe sahip. Öğrencilerin en yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesi olacak olan Chegg ile ödevler için 7 gün 24 saat destek alabilecek, çalışmalarını kontrol altında tutabilecek, birbirinden farklı soru tiplerini görerek kendinizi geliştirebileceksiniz. Uzmanların ve milyonlarca kaynağın yer aldığı bu platformda dilerseniz 48 içerisinde tezler yazdırabilir, çözemediğiniz soruları alanında uzmanlaşmış kişilere sorabilir ve çözümlerini öğrenebilirsiniz. Özel eğitmenler tarafından hazırlanan pek çok dokümantasyonun da yer aldığı eğitim platformunda notları yazmakla uğraşmıyor, PDF ya da diğer dosya formatlarında indirerek kullanma fırsatı yakalıyorsunuz. Sınava hazırlık yapmak için çeşitli denemeler ile kullanıcılarının eksik olduğu yerleri tespit eden platform günümüzde en çok tercih edilen eğitim platformlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.
Chegg İndir
Android ve iOS platformları için Google Play ve App Store üzerinde mobil uygulamaları olan Chegg'in web sitesi aracılığı ile de bilgisayar kullanıcılarını ağırlıyor. Beyaz ve sade bir tema üzerine kurulu olan web platformu milyonlarca öğrenci tarafından tercih edilmeye devam ediliyor.