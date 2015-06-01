Öğrenciler için geliştirilen Chegg ile ders kitaplarına anında ulaşabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kayıt kalem devri yavaş yavaş bitmeye başladı. Ülkemizde çeşitli okullar tablet üzerinden ders işlemeye devam ederken dünyanın dört bir yanında da dersler artık onlar platformlarda veriliyor. Öğrencileri kitap taşımaktan kurtaran tablet modelleri, ülkemizde eğitim sistemini ciddi bir ölçüde değiştirken, çanta taşımadan okula giden öğrencilerinde yüzünü güldürüyor. Teknoloji geliştikçe pek çok alanda çeşitli yenilikler de karşımıza çıkmaya devam ediyor. E-kitap siteleri sayfalarca dosyayı düşük bir boyutta bizlere sunarken, taşıma yükü de ortadan kalkıyor. Geçtiğimiz yıllarda yayına giren Chegg öğrencilere 7 gün 24 saat ders kitaplarına ve ders kaynaklarına ulaşma imkanı veriyor. Android, iOS ve Web platformlarında kullanılabilen Chegg, birbirinden farklı ders kaynaklarına ulaşmak için en kolay ve en hızlı yollardan bir tanesii olarak görülüyor.

Chegg Özellikleri

7 günlük ücretsiz deneme imkanı,

Farklı dil seçeneklerinde ders kitapları,

Zengin yardımcı kitaplar,

Düşük dosya boyutu ile dosyaları indirme imkanı,

Soru çözüm kitapları,

Basit kullanım,

Hem mobil hem web erişimi,

İngilizce içerikler,

Öğrencilerin en zor zamanlarda imdadına yetişen Chegg kendine has pek çok özelliğe sahip. Öğrencilerin en yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesi olacak olan Chegg ile ödevler için 7 gün 24 saat destek alabilecek, çalışmalarını kontrol altında tutabilecek, birbirinden farklı soru tiplerini görerek kendinizi geliştirebileceksiniz. Uzmanların ve milyonlarca kaynağın yer aldığı bu platformda dilerseniz 48 içerisinde tezler yazdırabilir, çözemediğiniz soruları alanında uzmanlaşmış kişilere sorabilir ve çözümlerini öğrenebilirsiniz. Özel eğitmenler tarafından hazırlanan pek çok dokümantasyonun da yer aldığı eğitim platformunda notları yazmakla uğraşmıyor, PDF ya da diğer dosya formatlarında indirerek kullanma fırsatı yakalıyorsunuz. Sınava hazırlık yapmak için çeşitli denemeler ile kullanıcılarının eksik olduğu yerleri tespit eden platform günümüzde en çok tercih edilen eğitim platformlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.

Chegg İndir

Android ve iOS platformları için Google Play ve App Store üzerinde mobil uygulamaları olan Chegg'in web sitesi aracılığı ile de bilgisayar kullanıcılarını ağırlıyor. Beyaz ve sade bir tema üzerine kurulu olan web platformu milyonlarca öğrenci tarafından tercih edilmeye devam ediliyor.