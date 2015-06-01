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Chegg

Chegg

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 165
  • DOSYA BOYUTU 13.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Chegg, Inc.
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Öğrenciler için sınırsız bir kaynak olacak Chegg uygulaması ile aradığınız ders kitaplarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Chegg uygulaması ile ihtiyaç duyduğunuz ders kitapları ve soru bankalarına kolayca ulaşabilir, derslerinizde de faydasını görebilirsiniz.

Öğrencilerin en büyük sorunu yardımcı kitap ve soru bankası gibi kaynakların maliyetli olmasıdır. Ancak Chegg uygulaması, pek çok alanda sunulan ders kitaplarını daha uygun bir fiyatla sunarak yüzde 90’a kadar tasarruf etmenizi sağlıyor. Başlık, yazar, ISBN ya da bir barkodu tarayarak aradığınız ders kitaplarına kolayca ulaşabiliyorsunuz. 7 günlük ücretsiz deneme süresi sayesinde, uygulamanın sunduğu özellikleri ve ders kitaplarını test etme imkanı da bu konuda oldukça işimize gelecek gibi görünüyor.

2.5 milyon adım adım soru çözümleri bulunan kütüphane de ödevleriniz ve sınavlarınız için en büyük yardımcınız olacak. Ders çalışırken çözdüğünüz sorularda, takıldığınız bir nokta olduğu zaman hemen fotoğrafını çekerek alanında uzman kişilere göndererek yardım alma gibi bir imkan da sunan Chegg uygulaması, Android işletim sistemli cihaz kullanan öğrenciler için mükemmel bir kaynak olacaktır.