Çevrimiçi kurs ve eğitim içeriklerine ev sahipliği yapan eureka, milyonlarca kullanıcıya sahip.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en büyük çevrimiçi kurs ve eğitim platformlarından birisi olarak gösterilen edureka, hem Android hem de iOS platformunda boy göstermeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara çeşitli eğitim ve kurs içeriklerine ücretsiz olarak erişme fırsatı veren uygulama, zengin içeriği ile her kesimden kullanıcının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Çeşitli sektörlerdeki uzmanlar tarafından titizlikle hazırlanan eğitim içerikleri, izleyenlere kendilerini geliştirme ve tam donanımlı bir hale gelme fırsatı veriyor. Kullanıcılar edureka ile programlama, pazarlama, finans, veri bilimi, proje yönetimi ve daha pek çok alanda eğitimler alabiliyor, istedikleri zaman istedikleri yerden bu eğitimlere ulaşabiliyorlar.

edureka Özellikleri

Android ve iOS platformunda kullanım,

Pazarlama, programlama, veri bilimi, finans ve daha pek çok alanda eğitici içerikler,

Çevrimiçi sınıflar,

Kariyer odaklı içerikler,

Kursları indirme ve çevrimdışı erişme,

7/24 destek,

Sürekli güncellenen eğitim içerikleri,

Basit bir yapı,

Mobil eğitim uygulamaları arasında yer alan ve Google Play üzerinde 100 binden fazla kez indirilen edureka, aynı başarıyı iOS platformunda da gösterdi. Kullanıcılarına birbirinden farklı konularda çevrimiçi eğitimler sunan yapım, sürekli aldığı içerik güncellemeleri ile bünyesindeki eğitim sayısını da giderek artırıyor. edureka ile kullanıcılar diledikleri yerde diledikleri zaman pek çok konuda eğitim videolarına ulaşabilecek, isterlerse bu eğitim videolarını indirerek daha sonra çevrimdışı olarak izleyebilecekler. Kariyer odaklı bir eğitim platformu olarak karşımıza çıkan uygulama, oldukça sade bir kullanım yapısına sahip.

Yazılımdan kişisel gelişime kadar pek çok kategoride eğitim videolarına ev sahipliği yapan uygulama kitlesini artırmaya devam ederken App Store ve Google Play üzerinde de yükselmeyi ihmal etmiyor.

edureka İndir

Kullanıcılarına 7 gün 24 saat destek sunan edureka bünyesindeki eğitim videolarını kullanıcılarına ücretli olarak sunuyor. Kullanıcılar satın aldıkları eğitim içeriklerini indirebilir ya da çevrimiçi olarak izleyerek kendilerini geliştirebilirler.