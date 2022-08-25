edureka
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Edureka
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Çevrimiçi kurs ve eğitim içeriklerine ev sahipliği yapan eureka, milyonlarca kullanıcıya sahip.
Günümüzün en büyük çevrimiçi kurs ve eğitim platformlarından birisi olarak gösterilen edureka, hem Android hem de iOS platformunda boy göstermeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara çeşitli eğitim ve kurs içeriklerine ücretsiz olarak erişme fırsatı veren uygulama, zengin içeriği ile her kesimden kullanıcının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Çeşitli sektörlerdeki uzmanlar tarafından titizlikle hazırlanan eğitim içerikleri, izleyenlere kendilerini geliştirme ve tam donanımlı bir hale gelme fırsatı veriyor. Kullanıcılar edureka ile programlama, pazarlama, finans, veri bilimi, proje yönetimi ve daha pek çok alanda eğitimler alabiliyor, istedikleri zaman istedikleri yerden bu eğitimlere ulaşabiliyorlar.
edureka Özellikleri
- Android ve iOS platformunda kullanım,
- Pazarlama, programlama, veri bilimi, finans ve daha pek çok alanda eğitici içerikler,
- Çevrimiçi sınıflar,
- Kariyer odaklı içerikler,
- Kursları indirme ve çevrimdışı erişme,
- 7/24 destek,
- Sürekli güncellenen eğitim içerikleri,
- Basit bir yapı,
Mobil eğitim uygulamaları arasında yer alan ve Google Play üzerinde 100 binden fazla kez indirilen edureka, aynı başarıyı iOS platformunda da gösterdi. Kullanıcılarına birbirinden farklı konularda çevrimiçi eğitimler sunan yapım, sürekli aldığı içerik güncellemeleri ile bünyesindeki eğitim sayısını da giderek artırıyor. edureka ile kullanıcılar diledikleri yerde diledikleri zaman pek çok konuda eğitim videolarına ulaşabilecek, isterlerse bu eğitim videolarını indirerek daha sonra çevrimdışı olarak izleyebilecekler. Kariyer odaklı bir eğitim platformu olarak karşımıza çıkan uygulama, oldukça sade bir kullanım yapısına sahip.
Yazılımdan kişisel gelişime kadar pek çok kategoride eğitim videolarına ev sahipliği yapan uygulama kitlesini artırmaya devam ederken App Store ve Google Play üzerinde de yükselmeyi ihmal etmiyor.
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Kullanıcılarına 7 gün 24 saat destek sunan edureka bünyesindeki eğitim videolarını kullanıcılarına ücretli olarak sunuyor. Kullanıcılar satın aldıkları eğitim içeriklerini indirebilir ya da çevrimiçi olarak izleyerek kendilerini geliştirebilirler.
edureka
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Edureka
-
Pazarlamadan finansa kadar pek çok eğitim içeriğine sahip olan eureka kitlesini artırmaya devam ediyor.
Birbirinden farklı alanlarda kullanıcılara eğitim videoları sunan edureka milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Yazılımdan finansa kadar pek çok kategoride eğitici içeriklere sahip olan uygulamada, kullanıcılar ilgisini çeken kategorilerde eğitim içeriklerine ulaşıyor, satın alıyor ve diledikleri zaman diledikleri yerde bu eğitim içeriklerinden faydalanarak kendilerini geliştirebiliyorlar. Özellikle pandamı döneminde bir yükselişe başlayan edureka, uzaktan eğitim için önerilen uygulamalar arasında yer alıyor. Mobil platformdaki en iyi eğitim uygulamalarından bir tanesi olarak ifade edilen edureka hem Android hem de iOS platformunda kullanılabiliyor.
edureka Özellikleri
- Basit ve sade bir arayüz,
- Pratik kullanım,
- Zengin kategoriler,
- Farklı türde eğitim içerikleri,
- 7 gün 24 saat destek,
- Satın alınabilir içerikler,
- Etkileşimli bir ortam,
Kariyer odaklı bir eğitim platformu olarak ifade edilen edureka milyonlarca kullanıcıya hitap etmeye devam ediyor. Sık sık yeni eğitim içerikleri ile bünyesini zenginleştiren uygulama, İngilizce dilinde farklı kategorilere ait farklı eğitim videolarına da sahip. Kullanıcılar dilerlerse bu videoları indirip daha sonra çevrimdışı olarak izleyebilirler. Türkçe içeriklerin ya da Türkçe dil desteğinin bulunmadığı eğitim uygulamasında, uzmanlar tarafından titizlikle hazırlanmış eğitici içerikler yer alıyor. Sade yapısı ve şık tasarımı ile kullanıcıların gözüne de hitap eden mobil uygulama, kitlesini de artırıyor.
edureka İndir
Mobil platforma özel olarak geliştirilen ve yayınlanan edureka, eğitim uygulamaları arasında hem popülerleşmeye hem de kitlesini artırmaya devam ediyor.