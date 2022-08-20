Mobil cihazınızda yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız italki adlı uygulamadan faydalanabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pandemi dönemi ile birlikte insanlar uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim gibi seçenekleri değerlendirmeye başladılar. Günümüzdeki pek çok şirket uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirirken, online eğitim ve kurs sayıları da arttı. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan italki kullanıcılara online olarak İngilizce ve daha pek çok dil öğrenme fırsatı sunuyor. Anadil seviyesinde öğretmenlerden çevrimiçi olarak eğitim alma olacağı sunan uygulama, hem Android hem de iOS platformunda yayınlandı. Küresel anlamda farklı dil öğrenme ve öğretme uygulaması olarak ifade edilen italki'de kullanıcılar diledikleri dili öğrenebildikleri gibi dilerlerse kendi dillerini de öğreterek para kazanabilirler. 150'den fazla dil seçeceğinin yer aldığı uygulama da suanda 10.000.0000'dan fazla ders yer alıyor.

italki Özellikleri

150'den fazla dil,

10.000.000'dan fazla dil dersi,

Dil öğrenme,

Dil öğretme ve para kazanma,

Binlerce profesyonel öğretmen,

Özelleştirilebilir dersler,

Sade arayüz,

Topluluk ile mesajlaşma,

Hem görsel hem yazılı eğitim,

Dilleri ve farklı kültürleri seven insanlara hitap eden italki'de kullanıcılar 150 farklı dilden istediklerini öğrenebilecek, ya da küresel anlamda kendi dillerini öğreten bir eğitmen olarak para kazanabilecekler. Binlerce profesyonel öğretmenin yer aldığı uygulama da kullanıcılar becerilerine göre ve öğrenim hızına göre kişiselleştirebilecek, çeşitli filtrelerden faydalanabilecekler. Kullanıcılar uygulama sayesinde sınavlara çalışabilecek, saatlerce eğitime ulaşarak dil becerilerini geliştirebilecekler. Google Play üzerinde 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan dil öğretme programı, küresel anlamda kullanıcılarına dil öğretmeye devam ediyor.

Modern bir arayüze sahip olan uygulama, kullanıcılara uygun öğrenme şekilleri sunuyor. Dileyen kullanıcılar pratik yapmak için topluluk ile de diledikleri zaman diledikleri yer de ücretsiz olarak pratik yapabiliyorlar.

italki İndir

İtalki Hk Limited tarafından geliştirilen dil öğretme programı italki, Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.