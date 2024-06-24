Whispering Lane: Horror, oyunculara kapsamlı bir psikolojik korku oyunu deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Terk edilmiş bir evin karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız Whispering Lane: Horror, oyunculara güzel bir psikolojik korku deneyimi yaşatıyor. Polis olarak görev yaptığınız bu şehirde, yerleşimcilerin bildirilerini araştırıyorsunuz. Karanlık evlerin sıralarını ortaya çıkarın ve hayaletlere karşı mücadele verin.

Hissettirdiği atmosfer açısından gerçek bir korku oyunu edasında olan Whispering Lane: Horror'da, savaşın, kaçın veya dolapta saklanın. Her klasik korku oyununda olduğu gibi odaları keşfedin ve işinize yarayacak olan eşyaları alın. Oyuncuların kaynaklarını etkili bir şekilde saklamasına ve düzenlemesine olanak tanıyan eşya yönetim sistemi de ayrıca oyun içerisinde mevcuttur.

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İki farklı dünya modelinde psikolojinizi test edeceksiniz. Karanlık, atmosferik ve kanlı odalarda aksiyonun tadını çıkarabilirsiniz. Bulmacaları çözerken ve odalar arasında ilerlerken gerçek hayatta olduğu gibi duyguları karakterinizden hissedeceksiniz.

Geliştiriciler, hızlı kalp atışlarını, yürüme hızındaki yavaşlığı ve karakter seslerini çeşitli anlarda hissettirerek daha korkunç bir hal aldırmaya çalışıyor. Siz de Whispering Lane: Horror indirerek, bir polis memurunun yaşadığı korkunç anları deneyimleyebilirsiniz.

Whispering Lane: Horror Sistem Gereksinimleri