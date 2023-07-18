World Soccer Champs APK ile heyecanı yüksek ve zor turnuvalara katılıp, takımınızı liderlik koltuğuna oturtabileceğiniz bir futbol simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer bir futbol hayranıysanız tam sizin için yapılmış bir oyun olan World Soccer Champs APK, kendi takımınızı kurup ve aynı zamanda yönetebileceğiniz ücretsiz bir Android oyundur. Kendi takımınızı büyük başarılara koştururken, çeşitli turnuvalara girip kendinizi kanıtlayabiliyorsunuz.

Bir futbol simülasyon oyunu olan World Soccer Champs, basit kontrolleri, güzel grafikleri ve zorlayıcı oynanışı açısından mobil oyuncular için tam anlamıyla gerçekçi bir futbol keyfi sunuyor.

World Soccer Champs APK İndir

2019'da Monkey I-Brow Studios tarafından piyasaya sürülen bu oyun, aynı tarzda yapılmış diğer oyunlara kıyasla, oyuncuya daha değişik bir deneyim vermeyi amaçlıyor. Yerel ligler, kıtalar arası kupalar, dünya kupası ve daha fazla dahili turnuva ile mobil oyuncuya birçok seçenek sunuyor.

Oyunda kendinize özel takım kurabiliyorsunuz. 100'den fazla ülke takımı ve 3000'den fazla kulüpten herhangi birini seçip, kendi logonuzu ve isminizi belirleyebilirsiniz. Grafikleri mükemmel olmasa da, oyun aslında oynanışa odaklanıyor. Basit bir tasarım sunan bu oyun, her türlü cihazınızda sorun yaşatmadan çalışabilecek şekilde tasarlandı.

Takımınızı farklı liglerde ve turnuvalarda başarıya sürüklemek hiç de kolay olmayacak. Ayrıca milli takımla beraber de oynanabilen World Soccer Champs'da, dünya kupası şampiyonasında kendi ülkenizi başarıdan başarıya götürmek için mücadele verebilirsiniz. Şık arayüzü ile sizi maça heyecanla bağlayacak World Soccer Champs APK'yı ücretsiz indirip takımınızı liderlik koltuğuna oturtabilirsiniz.

World Soccer Champs APK Özellikleri

• Yenilikçi oyun ve Akıllı rakipler.

• Dünyanın her yerinden 100'den fazla lig ve kupa.

• İndirilebilir veri paketi ile gerçek oyuncu isimleri.

• Kimin en üst sırada olduğunu görmek için Başarılar ve skor tabloları.

• Oynaması basit, hükmetmesi zor.