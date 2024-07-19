Her yerde karşınıza çıkan düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalıştığınız Zombi Efem, iki farklı nişancı mekaniğini içerisinde barındıran bir zombi temalı hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zombi Efem, arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz bir zombi temalı hayatta kalma oyunudur. Aksiyonu bol ve korku dolu olmasının yanı sıra aslında nişancı deneyimini de oyunculara sunmaktadır. İster TPS isterseniz de FPS modunda savaşlara katılabilir ve tatmin edici mekanikleri zombilere karşı kullanabilirsiniz.

Grafik açıdan çok iyi bir görünüme sahip olmayan Zombi Efem, oynanış açısından da pek isteneni veremiyor diyebiliriz. Lakin bunu bilerek oynamaya başlarsınız, daha öncesinde dediğimiz gibi tatmin edici yapıyla karşılaşabilirsiniz.

Zombi Efem İndir

Her köşede sizi bekleyen zombiler oldukça güçlüdür. Onlara karşı hayatta kalmak ve oyun sürenizi daha da artırmak için ekipmanlarınızı, silahlarınızı ve çeşitli eşyalarınızı her zaman envanterinizde tutmalısınız. Silahlarınızı gitgide yenileyebilir ve daha güçlü bir şekilde savaşabilirsiniz.

Piyasada oldukça fazla bir şekilde bulunan ve türüyle alışılagelmiş bir oyun deneyimi sunan Zombi Efem'i indirerek, siz de düşman dalgalarını alt edebilir ve arkadaşlarınızla eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.

Zombi Efem Sistem Gereksinimleri